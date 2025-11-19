Menczer Tamás: az Ukrajnába küldött pénz nagy részét ellopja a háborús maffia

Mára egyértelmű, hogy a Brüsszel által Ukrajnába küldött pénz egy részét ellövik, másik részét pedig az ukrán háborús maffia ellopja – mondta Menczer Tamás szerdán, a kormánypártok országjárásának kisbéri állomásán, mindenkit arra biztatva, hogy a békét támogatva írja alá a nemzeti konzultáció aláírásgyűjtő ívét.

Menczer Tamás szerint az Ukrajnába küldött pénz nagy részét ellopja a háborús maffia Fotó: Bach Máté/MN

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója hozzátette: azzal gyanúsítják az ukrán háborús maffia szereplőit, hogy 100 millió dollárt loptak el, ami több mint 30 milliárd forint. Menczer Tamás kiemelte:

fontos azt is tudni, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke levelet írt Orbán Viktor miniszterelnöknek és további jelentős összegeket kér.

Brüsszel az eddigi 180 milliárd eurón túl további 135 milliárd eurót akar Ukrajnába küldeni.

A magyar kormány álláspontja világos. Mi nem akarunk háborút, mi békét akarunk és nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét a háborúba küldjék

– szögezte le a politikus. Arra kérte a fórum résztvevőit, hogy vegyenek részt háborúellenes aláírásgyűjtésen és erősítsék meg Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy Brüsszelben a magyar érdek védelmében el tudja mondani:

a magyarok tömegesen itt állnak mögöttem, békét akarnak és azt akarják, hogy a magyarok pénze a magyar családokban maradjon és ne Ukrajnába kerüljön

– fogalmazott Menczer Tamás.

Borítókép: Menczer Tamás államtitkár (Fotó: Bach Máté)