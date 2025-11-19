Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ultimátumot kapott Zelenszkij: eddig kell aláírnia a békemegállapodást

Tragédia

Hatalmas lángokkal csapódott földbe egy vadászgép a Dubai Air Show-n – videó

Menczer Tamás

Menczer Tamás: az Ukrajnába küldött pénz nagy részét ellopja a háborús maffia

2025. november 19. 20:19
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„A Brüsszelből Ukrajnába küldött pénz egy részét ellövik, másik részét pedig az ukrán háborús maffia ellopja” – jelentette ki Menczer Tamás Kisbéren, ahol arról beszélt: Brüsszel újabb százmilliárdokat kérne Kijevnek, miközben Magyarország békét akar, nem háborút. A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója szerint a magyar kormány nem engedheti, hogy a magyarok pénze a fronton kössön ki, ezért arra biztatta a résztvevőket, írják alá a nemzeti konzultáció háborúellenes ívét.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Menczer TamásBrüsszelbenUkrajna

Mára egyértelmű, hogy a Brüsszel által Ukrajnába küldött pénz egy részét ellövik, másik részét pedig az ukrán háborús maffia ellopja – mondta Menczer Tamás szerdán, a kormánypártok országjárásának kisbéri állomásán, mindenkit arra biztatva, hogy a békét támogatva írja alá a nemzeti konzultáció aláírásgyűjtő ívét.

Menczer Tamás, kisbér
Menczer Tamás szerint az Ukrajnába küldött pénz nagy részét ellopja a háborús maffia Fotó: Bach Máté/MN

A Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója hozzátette: azzal gyanúsítják az ukrán háborús maffia szereplőit, hogy 100 millió dollárt loptak el, ami több mint 30 milliárd forint. Menczer Tamás kiemelte: 

fontos azt is tudni, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke levelet írt Orbán Viktor miniszterelnöknek és további jelentős összegeket kér. 

Brüsszel az eddigi 180 milliárd eurón túl további 135 milliárd eurót akar Ukrajnába küldeni. 

A magyar kormány álláspontja világos. Mi nem akarunk háborút, mi békét akarunk és nem akarjuk, hogy a magyarok pénzét a háborúba küldjék

– szögezte le a politikus. Arra kérte a fórum résztvevőit, hogy vegyenek részt háborúellenes aláírásgyűjtésen és erősítsék meg Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy Brüsszelben a magyar érdek védelmében el tudja mondani: 

a magyarok tömegesen itt állnak mögöttem, békét akarnak és azt akarják, hogy a magyarok pénze a magyar családokban maradjon és ne Ukrajnába kerüljön

– fogalmazott Menczer Tamás. 

Borítókép: Menczer Tamás államtitkár (Fotó: Bach Máté)

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!