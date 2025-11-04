Menczer Tamás: Ukrajna uniós tagsága elfogadhatatlan!

Az Európai Bizottság és Ukrajna képviselői megállapodtak Kijev 2028-ig történő uniós csatlakozásáról. A bejelentésre Menczer Tamás a közösségi oldalán reagált, kemény hangú bejegyzésben ítélve el a brüsszeli bejelentést.

Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója élesen bírálta Brüsszelnek azt a bejelentését, miszerint Ukrajna 2028 végéig csatlakozhat az Európai Unióhoz. Fotó: Facebook

Menczer Tamás szerint Brüsszel teljesen elszakadt a valóságtól és a tagállamok érdekeitől

Brüsszel közölte: megállapodtak Ukrajnával, hogy 2028 végéig Ukrajna uniós tag lesz. Magasról tesznek a mi döntésünkre, magasról tesznek a magyarok döntésére. Ez felháborító és elfogadhatatlan!”

- írta a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Menczer szerint Ukrajna uniós tagsága nem a békét, hanem a háborút hozná el Európába, miközben a brüsszeli elit a tagállamok pénzén akarja fenntartani az ukrán háborús gazdaságot.

Ukrajna uniós tagsága azt jelentené, hogy a háborút behozzák Európába, a pénzünket meg kiviszik Ukrajnába. Ne velünk fizettessék meg a háború árát! Ez nem a mi háborúnk”

- fogalmazott Menczer Tamás.

A politikus arra is emlékeztetett, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt katonai szakértője korábban kijelentette:

Ha Ukrajna uniós tag lesz, bemennek a mi erőink.”

Menczer szerint ez a kijelentés különösen aggasztó, mert világossá teszi azt, hogy a Tisza Párt és az uniós háborúpárti erők készek lennének magyar katonákat küldeni Ukrajnába, ha Brüsszel ezt elvárná.

Nem akarunk meghalni Ukrajnáért!”

- hangsúlyozta ezzel kapcsolatban Menczer Tamás.