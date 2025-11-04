Menczer Tamás: Ukrajna uniós tagsága elfogadhatatlan!

Az Európai Bizottság és Ukrajna képviselői megállapodtak Kijev 2028-ig történő uniós csatlakozásáról. A bejelentésre Menczer Tamás a közösségi oldalán reagált, kemény hangú bejegyzésben ítélve el a brüsszeli bejelentést.
Menczer Tamás szerint Brüsszel teljesen elszakadt a valóságtól és a tagállamok érdekeitől
Brüsszel közölte: megállapodtak Ukrajnával, hogy 2028 végéig Ukrajna uniós tag lesz. Magasról tesznek a mi döntésünkre, magasról tesznek a magyarok döntésére. Ez felháborító és elfogadhatatlan!”
- írta a Fidesz kommunikációs igazgatója.
Menczer szerint Ukrajna uniós tagsága nem a békét, hanem a háborút hozná el Európába, miközben a brüsszeli elit a tagállamok pénzén akarja fenntartani az ukrán háborús gazdaságot.
Ukrajna uniós tagsága azt jelentené, hogy a háborút behozzák Európába, a pénzünket meg kiviszik Ukrajnába. Ne velünk fizettessék meg a háború árát! Ez nem a mi háborúnk”
- fogalmazott Menczer Tamás.
A politikus arra is emlékeztetett, hogy Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt katonai szakértője korábban kijelentette:
Ha Ukrajna uniós tag lesz, bemennek a mi erőink.”
Menczer szerint ez a kijelentés különösen aggasztó, mert világossá teszi azt, hogy a Tisza Párt és az uniós háborúpárti erők készek lennének magyar katonákat küldeni Ukrajnába, ha Brüsszel ezt elvárná.
Nem akarunk meghalni Ukrajnáért!”
- hangsúlyozta ezzel kapcsolatban Menczer Tamás.