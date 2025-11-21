Menczer Tamás: Őrület!!! Ursula újabb milliárdokat akar önteni Zelenszkij aranybudijába!

Ez botrány, ez őrület. Mindenki látja, hogy az Ukrajnába küldött pénz igen tekintélyes részét az ukrán háborús maffia hazaviszi, ellopja, és az aranybudin le is húzza. Ezt látja mindenki – mondta Menczer Tamás a videójában.

Ursula von der Leyen (Fotó: Ronald Wittek /MTI/EPA)

A kormánypártok kommunikációs igazgatója hozzátette:

És akkor az Európai Bizottság, Brüsszel és Von der Leyen asszony nem azt mondja, hogy na jól van, akkor vegyük magunkat komolyan. Vizsgáljuk meg, hogy mi is itt a helyzet. Talán kérjünk egy beszámolót, és nézzük meg, hogy az eddigi pénzek hova mentek. Nem ezt csinálják, ami a legésszerűbb és leglogikusabb lenne, hanem írt Ursula von der Leyen egy levelet minden kormányfőnek, így a magyar miniszterelnöknek is, ahol valóban erről a botrányról egy szót sem ejtett, és azt közölte, hogy az eddigi 180 milliárdon felül további 135 milliárd eurót akar küldeni Ukrajnába. Abszurd, botrány, hihetetlen, felfoghatatlan és elképesztő.

Természetesen semmilyen fegyverküldést eddig sem támogattunk, és semmilyen pénzküldést nem fogunk támogatni, azt várjuk, hogy az ukránok számoljanak el azzal a pénzzel, amit eddig kaptak, és amit láthatólag lehúztak a Zelenszkij aranybudiján!

– hangsúlyozta Menczer Tamás a videójában.