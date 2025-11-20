Hírlevél

Rendkívüli

Tragédia

Bujdosó Andrea

Menczer Tamás üzent: Elő a bátorsággal, fideszesek!

A kormánypártok kommunikációs igazgatója azt hallotta, hogy néhány fideszes és KDNP-s fél a ma esti piliscsabai fórumával kapcsolatban, mert a tiszások csúnyákat írnak. Menczer Tamás ezért azt javasolja a fideszes és KDNP-s harcostársainak, hogy keressék elő a bátorságukat, jól fog az állni nekik, higgyék el. Tehát bátorság! A tiszásoknak pedig azt üzeni, hogy nem kell csúnyákat írni, ez a Fidesz, el lehet jönni, meg lehet kérdezni, el lehet mondani, minden kérdésre szívesen válaszol.
Bujdosó AndreaFideszfórumTisza PártpiliscsabaiFidesz-KDNPKDNPMenczer Tamás

Azt hallom, hogy néhány fideszes és KDNP-s fél a ma esti piliscsabai fórumommal kapcsolatban, mert a tiszások csúnyákat írnak – mondta Menczer Tamás a videójában.

A kormánypártok kommunikációs igazgatója hozzátette: 

Azt javaslom kellő tisztelettel a fideszes és KDNP-s harcostársaimnak, hogy keressük elő a bátorságunkat, keressük elő a szekrény mélyéről. Volt nekünk valaha ilyen, megvan az még, jól fog az állni nekünk, higgyük el. Tehát bátorság!

A tiszásoknak pedig azt üzenem, hogy nem kell csúnyákat írni, ez a Fidesz, el lehet jönni, meg lehet kérdezni, el lehet mondani, minden kérdésre szívesen válaszolok, rajtam nincs szájkosár, ellentétben Bujdosó Andreával és a tiszás jelöltekkel, tehát várok mindenkit, minden kérdésre szívesen válaszolok. Ma este 18 órától Piliscsabán, a Klarissza Házban – mondta Menczer Tamás videójában. 

