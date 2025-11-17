Hírlevél

Menczer

Menczer Tamás: Akarsz-e meghalni azért, hogy a Zelenszkij feneke alatt aranyból legyen a klozet?

6 perce
Olvasási idő: 3 perc
A kormánypártok kommunikációs igazgatója elmondta, ezt a kérdést kellene feltenni maguknak, és arra kérte hallgatóságát, hogy ezt a kérdést tegyék fel másoknak is. Menczer Tamás a Fidelitas kongresszusán beszélt a háborúellenes aláírásgyűjtésről és a sorkatonaság elleni petícióról.
MenczerFideszháborúellenesaranyból klozettFidelitasháborúUkrajna

Akarsz-e meghalni Ukrajnáért? Esetleg akarsz-e meghalni azért, hogy a Zelenszkij feneke alatt aranyból legyen a klozet? – tette fel a kérdést Menczer Tamás a Fidelitas kongresszusán.

Menczer Tamás, MenczerTamás,
Menczer Tamás
Fotó: Facebook/Menczer Tamás 

A kormánypártok kommunikációs igazgatója elmondta, ezt a kérdést kellene feltenni maguknak, és arra kérte hallgatóságát, hogy ezt a kérdést tegyék fel másoknak is. Ugyanis Menczer szerint ez a leglényegesebb kérdés és a legvalóságosabb kérdés.

A politikus szerint

fontos, hogy összerakjuk a kirakós darabjait, ugyanis von der Leyen azt mondta, harcban állunk, Ruszin-Szendi Romulusz pedig azt mondta, „Ha baj van, berántunk mindenkit.”

Ezek után Menczer szerint az történhet, hogy a háború folytatásáéval Ukrajna ki fog fogyni az emberekből, akkor pedig Brüsszel fogja azt mondani, hogy baj van.

Menczer Tamás rámutatott a Tisza szándékára

„A Tiszának, ha lehetősége lenne, berántana mindenkit, és elküldene téged, meg engem, meg mindenki mást Ukrajnába harcolni és meghalni az ukránokért, meg azért, hogy Zelenszkij feneke alatt aranyból legyen a klozett.”

Nem a mi háborúnk! – a Fidelitas petíciója a sorkatonaság ellen

A politikus végezetül arra kért mindenkit, hogy vegyenek részt a Fidesz háborúellenes aláírásgyűjtésén, és a Fidelitas petícióját is írják alá és mondják el mindenkinek.

