Menczer Tamás: Akarsz-e meghalni azért, hogy a Zelenszkij feneke alatt aranyból legyen a klozet?

Akarsz-e meghalni Ukrajnáért? Esetleg akarsz-e meghalni azért, hogy a Zelenszkij feneke alatt aranyból legyen a klozet? – tette fel a kérdést Menczer Tamás a Fidelitas kongresszusán.

Menczer Tamás

Fotó: Facebook/Menczer Tamás

A kormánypártok kommunikációs igazgatója elmondta, ezt a kérdést kellene feltenni maguknak, és arra kérte hallgatóságát, hogy ezt a kérdést tegyék fel másoknak is. Ugyanis Menczer szerint ez a leglényegesebb kérdés és a legvalóságosabb kérdés.

A politikus szerint

fontos, hogy összerakjuk a kirakós darabjait, ugyanis von der Leyen azt mondta, harcban állunk, Ruszin-Szendi Romulusz pedig azt mondta, „Ha baj van, berántunk mindenkit.”

Ezek után Menczer szerint az történhet, hogy a háború folytatásáéval Ukrajna ki fog fogyni az emberekből, akkor pedig Brüsszel fogja azt mondani, hogy baj van.

Menczer Tamás rámutatott a Tisza szándékára