Menczer Tamás: Akarsz-e meghalni azért, hogy a Zelenszkij feneke alatt aranyból legyen a klozet?

Akarsz-e meghalni Ukrajnáért? Esetleg akarsz-e meghalni azért, hogy a Zelenszkij feneke alatt aranyból legyen a klozet? – tette fel a kérdést Menczer Tamás a Fidelitas kongresszusán.
A kormánypártok kommunikációs igazgatója elmondta, ezt a kérdést kellene feltenni maguknak, és arra kérte hallgatóságát, hogy ezt a kérdést tegyék fel másoknak is. Ugyanis Menczer szerint ez a leglényegesebb kérdés és a legvalóságosabb kérdés.
A politikus szerint
fontos, hogy összerakjuk a kirakós darabjait, ugyanis von der Leyen azt mondta, harcban állunk, Ruszin-Szendi Romulusz pedig azt mondta, „Ha baj van, berántunk mindenkit.”
Ezek után Menczer szerint az történhet, hogy a háború folytatásáéval Ukrajna ki fog fogyni az emberekből, akkor pedig Brüsszel fogja azt mondani, hogy baj van.
Menczer Tamás rámutatott a Tisza szándékára
„A Tiszának, ha lehetősége lenne, berántana mindenkit, és elküldene téged, meg engem, meg mindenki mást Ukrajnába harcolni és meghalni az ukránokért, meg azért, hogy Zelenszkij feneke alatt aranyból legyen a klozett.”
A politikus végezetül arra kért mindenkit, hogy vegyenek részt a Fidesz háborúellenes aláírásgyűjtésén, és a Fidelitas petícióját is írják alá és mondják el mindenkinek.