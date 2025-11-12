Menczer keményen nekiment Zelenszkijnek – videó

Volodimir Zelenszkij az utóbbi napokban ismét Magyarországot fenyegette – erről írt legújabb Faceook bejegyzésében Menczer Tamás a Fidesz és a KDNP kommunikációs igazgatója.

Menczer Tamás Solymáron

Fotó: Menczer Tamás Facebook

A bejegyzésben Menczer azt írta: Zelenszkij „mosolyogva fenyeget”, amikor kijelenti, hogy „a Barátság-vezeték léte Magyarország álláspontjától függ”. A politikus szerint ez egyértelmű üzenet:

amennyiben Magyarország nem támogatja a háborút és Ukrajna uniós tagságát, az ukrán elnök a kőolajvezeték felrobbantásával fenyeget.

Menczer hozzátette: a Trump–Orbán-megállapodás után Zelenszkij azonnal reagált, és bejelentette, hogy „megoldást talál”, hogy ne érkezzen orosz olaj Magyarországra. „Most láthatjuk, mit ért megoldás alatt: a vezeték felrobbantását” – írta a Fidesz politikusa.

A bejegyzésben arra is figyelmeztetett, hogy ha megszűnik az orosz olajszállítás, az üzemanyagárak akár ezer forintra is emelkedhetnek, és a rezsi háromszorosára nőhet. „Zelenszkij velünk akarja megfizettetni a háború árát” – fogalmazott.

Menczer Tamás szerint a háborúra küldött pénz nem a békét szolgálja, hanem „Zelenszkij gazdagodását segíti”.

Nem támogatjuk a háborút, nem támogatjuk Ukrajna uniós tagságát, és nem akarjuk a magyar emberek pénzét a háborúba küldeni

– írta.

A Fidesz kommunikációs igazgatója zárásként kijelentette:

„Zelenszkij fogja fel: Magyarország nem zsarolható. Számunkra Magyarország mindig fontosabb lesz, mint Ukrajna – sokkal fontosabb.”