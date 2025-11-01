Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Fontos

Kaszás Nikolettet keresték ekkora összefogással, mint most ezt a miskolci asszonyt

Sport

Meghalt a rúdugrás korábbi világrekordere

Mandiner hu

Hiába a vágyvezérelt kimutatások, ráég Magyar Péterre a nyugdíjügy?

4 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Bemutatkozik a Mesterterv. Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője, Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője, és G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója kíméletlen pontossággal elemzik a hét legfontosabb eseményeit és a politikai erővonalak alakulását a Mandiner új beszélgetős műsorában.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Mandiner huBékemenetG Fodor GáborMráz Ágoston SámuelMagyar Péter

A Mesterterv résztvevői kielemeznek mindent, a Békemenettől Magyar Péter Nemzeti Menetén át a nyugdíjbotrányig. Az adásban kiderül, hogyan változtak az erőviszonyok, mit mutatnak a legújabb közvélemény-kutatások, és kiben bíznak ma leginkább a magyarok.

Mesterterv a Mandiner.hu-n
Mesterterv a Mandiner.hu-n. Fotó: Mandiner.hu

A stúdióban bemutatott legfrissebb közvélemény-kutatások ezúttal is izgalmas összefüggéseket tárnak fel. Valóban vezet a Tisza, vagy csak a szokásos vágyvezérelt elemzést látjuk új köntösben? 

Azonban a hét egyik legvitatottabb ügye a nyugdíjbotrány, amely komoly hullámokat kavart a közéletben. A kiszivárgott javaslatok és a politikai reakciók újraélesztették a vitát arról, ki viseli a felelősséget a gazdasági döntések következményeiért.

A műsorról szóló Mandiner cikk itt olvasható.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!