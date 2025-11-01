Hiába a vágyvezérelt kimutatások, ráég Magyar Péterre a nyugdíjügy?

A Mesterterv résztvevői kielemeznek mindent, a Békemenettől Magyar Péter Nemzeti Menetén át a nyugdíjbotrányig. Az adásban kiderül, hogyan változtak az erőviszonyok, mit mutatnak a legújabb közvélemény-kutatások, és kiben bíznak ma leginkább a magyarok.

Mesterterv a Mandiner.hu-n. Fotó: Mandiner.hu

A stúdióban bemutatott legfrissebb közvélemény-kutatások ezúttal is izgalmas összefüggéseket tárnak fel. Valóban vezet a Tisza, vagy csak a szokásos vágyvezérelt elemzést látjuk új köntösben?

Azonban a hét egyik legvitatottabb ügye a nyugdíjbotrány, amely komoly hullámokat kavart a közéletben. A kiszivárgott javaslatok és a politikai reakciók újraélesztették a vitát arról, ki viseli a felelősséget a gazdasági döntések következményeiért.

