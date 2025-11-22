Miért számít minden aláírás? Menczer Tamás elmondja a nemzeti konzultáció igazi célját

Volt, hogy kaptam a kérdést a bennünket támogató embertől: Tamás, én nem akarok háborút, Tisza-adót se akarok, ez nyilvánvaló. De akkor miért kell nekem részt venni az aláírásgyűjtésen meg a Nemzeti Konzultáción, ha nyilvánvaló, hogy nem akarok se háborút, se Tisza-adót? – tolmácsolta szimpatizánsok kérdését a Fidesz kommunikációs igazgatója, és egyben meg is válaszolta azt.

Menczer Tamás elmondta, miért fontos a nemzeti konzultáció

Ez egy értelmes kérdés egyébként. Van rá egy értelmes válaszom – mondta Menczer Tamás. Azért fontos ez, azért fontos a Nemzeti Konzultáció és az aláírásgyűjtés is, mert az a célunk minden ilyen akcióval, hogy úgynevezett egyetértési pontokat alakítsunk ki. Azért, hogy megerősítsék a magyar emberek, önök, mi, mindannyian a kormányt és első helyen Orbán Viktort, hogy amikor a magyar miniszterelnök Brüsszelben vívja a vitákat és küzd a magyar érdekekért, akkor azt tudja mondani, hogy kedves brüsszeli barátaim, én nem "csak" a magyar kormányt képviselem, az sem kevés, mert ilyen politikai stabilitás, mint nálunk van, sehol sincs, de én a magyar kormányon túl a magyar embereket képviselem, akik most elmondták a véleményüket. Itt a papír, százezerszámra meg milliószámra kinyilvánították a véleményüket, nem akarnak háborút, békét akarnak, ez a döntésük, és ha tetszik nektek, ha nem, ha a fejetek tetejére álltok, akkor is én ezt képviselem, nem tudok és nem is akarok mást képviselni, úgyhogy ez lesz, ez a magyar álláspont. Minden magyar ember, minden aláírás óriási erőt ad a miniszterelnöknek ezekben a vitákban azért, hogy ő azt tudja mondani, hogy a magyarok újra elmondták a véleményüket, és itt vannak mögöttem, vagy itt állnak mellettem, úgyhogy ezt legyen kedves mindenki tartsa tiszteletben. Ezért kell részt venni az aláírásgyűjtésen és a Nemzeti Konzultáción is.