Így szólták el magukat a tiszás szakértők, migránsokat akarnak látni Magyarországon

– Amíg mi vagyunk kormányon, megvédjük a határainkat és Magyarország migránsmentes ország marad – jelentette ki közösségi oldalára feltöltött videójában Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza Párt közgazdásza, Bod Péter Ákos a migráció ügyében is teljesen átvette a brüsszeli ritmust.

Szentkirályi Alexandra leszögezte, amíg a Fidesz-KDNP van kormányon Magyarország migránsmentes ország marad (Forrás: Facebook)

Bejátszott egy interjúfelvételt, amelyen Magyar Péter embere azt ecseteli, mivel a kormány nem hajlandó elfogadni az unió migrációs paktumát, naponta egymillió eurót kell fizetnie. – Szerinte meg kéne hajolni Brüsszel előtt, és be kéne engedni a migránsokat Magyarországra – mutatott rá a frakcióvezető, majd kiemelte: Simonovits András, a Tisza Párt nyugdíjszakértője ennél is továbbment.

Kell bevándorló Ukrajnából, Szíriából, innen-onnan

– hangoztatta egy műsorban Magyar Péter embere.

Szentkirályi Alexandra rámutatott, hatalomra kerülése esetén a Tisza Párt ráerőltetné Magyarországra a migrációs paktumot. Emlékezetes, a napokban már Orbán Viktor is megszólalt az Európai Bizottság által erőltetett migránskvóták miatt. – Ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig a migrációs paktumot nem hajtjuk végre. Nem fogadunk migránsokat, és nem fizetünk utánuk egy forintot sem! – szögezte le a miniszterelnök.