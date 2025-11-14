Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Sokkoló fordulat az ukrán háborús maffia ügyében – kiderült, ki mozgathatja a szálakat

migráció

Így szólták el magukat a tiszás szakértők, migránsokat akarnak látni Magyarországon

20 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hatalomra kerülése esetén a Tisza Párt rárerőltetné Magyarországra a migrációs paktumot, de amíg a Fidesz-KDNP van kormányon, Magyarország migránsmentes ország marad – erről beszélt közösségi oldalára feltöltött videójában Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője felhívta a figyelmet Magyar Péter két szakértőjének kijelentéseire is, amelyben hangoztatják: Magyarországnak szüksége van a migránsokra.
Link másolása
Vágólapra másolva!
migrációBrüsszelTisza Párt

– Amíg mi vagyunk kormányon, megvédjük a határainkat és Magyarország migránsmentes ország marad – jelentette ki közösségi oldalára feltöltött videójában Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője felhívta a figyelmet arra, hogy a Tisza Párt közgazdásza, Bod Péter Ákos a migráció ügyében is teljesen átvette a brüsszeli ritmust. 

Szentkirályi Alexandra leszögezte, amíg a Fidesz-KDNP van kormányon Magyarország migránsmentes ország marad (Forrás: Facebook)
Szentkirályi Alexandra leszögezte, amíg a Fidesz-KDNP van kormányon Magyarország migránsmentes ország marad (Forrás: Facebook)

Bejátszott egy interjúfelvételt, amelyen Magyar Péter embere azt ecseteli, mivel a kormány nem hajlandó elfogadni az unió migrációs paktumát, naponta egymillió eurót kell fizetnie. – Szerinte meg kéne hajolni Brüsszel előtt, és be kéne engedni a migránsokat Magyarországra – mutatott rá a frakcióvezető, majd kiemelte: Simonovits András, a Tisza Párt nyugdíjszakértője ennél is továbbment. 

Kell bevándorló Ukrajnából, Szíriából, innen-onnan

– hangoztatta egy műsorban Magyar Péter embere. 

Szentkirályi Alexandra rámutatott, hatalomra kerülése esetén a Tisza Párt ráerőltetné Magyarországra a migrációs paktumot. Emlékezetes, a napokban már Orbán Viktor is megszólalt az Európai Bizottság által erőltetett migránskvóták miatt. – Ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig a migrációs paktumot nem hajtjuk végre. Nem fogadunk migránsokat, és nem fizetünk utánuk egy forintot sem! – szögezte le a miniszterelnök.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!