Ide vezet a kontrollálatlan migráció – vandalizmussal üzennek a keresztény ereklyék rongálói

Európa több országában is eddig soha nem látott módon felerősödött a keresztény közösségek elleni gyűlölet és erőszak a korlátozás nélküli migráció következtében - hívja fel a figyelmet a hirado.hu.

Németországtól Franciaországig drámai mértékben nőnek a keresztény templomok elleni támadások. Lefejezett Krisztus-szobrok, felgyújtott oltárok, meggyalázott temetők és iszlamista fenyegetések jelzik, hová vezet a kontrollálatlan migráció és az egyre erősödő vallásellenes intolerancia Európában. A jelentések szerint minden korábbinál súlyosabb a helyzet. Fotó: ALEXANDER NEMENOV / AFP



Európa templomai a kontrollálatlan migráció árnyékában ürüléktől, gyújtogatásoktól, lefejezett szobroktól szenvednek

A Német Püspöki Konferencia figyelmeztetése szerint egy évek óta egyre súlyosbodó problémáról van szó. Szenteltvíztartókba ürített szenny, lefejezett Krisztus- és szentszobrok, felborított padok, betört ablakok, megrongált imakönyvek és felgyújtott oltárok jelzik, mennyire elszabadult a vandalizmus. A templomrongálók üzenete pedig gyakran egészen nyílt.

Vessétek alá magatokat az iszlámnak”

- olvasható volt egy meggyalázott francia templom falán.

🇫🇷🇬🇧🇩🇪 France, the UK, and Germany record the highest number of anti-Christian hate crimes in Europe



The Vienna-based Observatory on Intolerance and Discrimination against Christians (OIDAC) Europe Report 2025 identified 2,211 anti-Christian hate crimes across Europe last year.… pic.twitter.com/Br1z4IDc6U — Visegrád 24 (@visegrad24) November 19, 2025

Az OIDAC Europe friss jelentése szerint csak Németországban 2024-ben 33 templomgyújtogatást regisztráltak, és a keresztényellenes gyűlölet-bűncselekmények száma 22 százalékkal, 337-re nőtt. Franciaország helyzete még súlyosabb. Ott 770 hivatalosan rögzített keresztényellenes incidens történt egyetlen év alatt, és további 139 esetet civil szervezetek jelentettek. Ezek között aránytalanul sok az iszlamista hátterű támadás.

Christenfeindliche Gewalt – Deutschland verzeichnet am meisten Brandstiftungen an Kirchen https://t.co/E6z749Dcw9 pic.twitter.com/pff3JI3b4B — WELT (@welt) November 17, 2025

Emlékezetes az a dél-franciaországi eset, amikor egy temetőt dúltak fel, több mint ötven sírt és a templomot is összerombolták, iszlamista üzeneteket festve rájuk. A The European Conservative felidézte azt is, hogy Lyonban pedig brutálisan meggyilkoltak egy iraki keresztény férfit, aki az Iszlám Állam elől menekült Európába, hogy végül itt is üldöztetés áldozata legyen.

A támadások nemcsak fizikai rombolást jelentenek. Egyre több keresztény ellen indítanak büntetőeljárást békés hitvallás miatt. Például, ha abortuszklinikák közelében imádkoznak vagy bibliai versekről beszélgetnek.

Az OIDAC adatai 2211 regisztrált keresztényellenes bűncselekményt mutatnak Európában, a valós szám azonban ennél jóval magasabb lehet. Egy ezer lengyel pap körében végzett felmérés szerint a többség már találkozott agresszióval, de kevesebb mint 20 százalékuk jelentette az esetet a rendőrségnek. Anja Tang, az OIDAC igazgatója szerint

A valóság sokkal sötétebb, mint amit a hivatalos számok mutatnak”.

A kontinensen egyre erősebb az a félelem, hogy a kontrollálatlan migráció, a radikális ideológiák és a vallásellenes légkör együtt olyan spirálba sodorhatja Európát, amelyben a keresztény közösségek mindennapi biztonsága is veszélybe kerül. A templomok elleni támadások nem elszigetelt esetek: szervezett, növekvő trendet mutatnak – és Európának előbb-utóbb válaszolnia kell erre a fenyegetésre.