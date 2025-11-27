Ez már pofátlanság! A Tisza szerint nem léteznek migránsok

A Tisza képviselője, Barna Judit szerint nem léteznek migránsok – hívta fel a figyelmet Szentkirályi Alexandra. A Fidesz fővárosi vezetője legújabb videójában azt kérdezte,

ezt mondaná annak a 18 éves olasz menyasszonynak is, akit a héten megerőszakolt három marokkói migráns Rómában? Vagy a vőlegényének, akit kényszerítettek, hogy végignézze?

Vagy az óriási betonkockáknak, melyek a német karácsonyi vásárokat őrzik? – tette hozzá.

Szentkirályi közölte, a Tisza előterjesztése a nők biztonságos közlekedéséről szólt, ami szerinte ott kezdődik, hogy migránsmentes ország maradunk, ha Brüsszel fejreáll akkor is.

„Amíg mi kormányzunk, ez így is lesz. De,

ha a Tisza Párton múlna, ezek a migránsok bejönnének Magyarországra is, vége lenne a biztonságnak,

nem közlekedhetnénk szabadon, anélkül, hogy azon kellene aggódnunk, megtámadnak-e" – hangsúlyozta.

Mint mondta, Brüsszelben ugyanis arra voksoltak, hogy minél gyorsabban lépjen hatályba az illegális migrációt ösztönző uniós migrációs paktum, és

támogatták azt a javaslatot is, hogy az EU tízmilliárd forinttal nagyobb összeget fordítson az unióba érkezett migránsok közvetlen ellátására.

„Ezt kínálják ők. Mi, biztonságosan közlekedni vágyó nők és lányaikat féltő anyák, ebből nem kérünk"– szögezte le a politikus.