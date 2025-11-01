Megható sorokkal emlékezett meg Szentkirályi Alexandra mindenszentek alkalmából

„Nem múlnak ők el, kik szívünkben élnek” – idézte Juhász Gyulát közösségi oldalán Szentkirályi Alexandra mindenszentek alkalmából. A Fidesz fővárosi frakcióvezetője hangsúlyozta, „a hétköznapokban mindannyian rohanunk és igyekszünk a teendőlistánkról minél több tételt kipiálni, de mindenszentekkor álljunk meg egy kicsit, és gondoljunk azokra, akik már nincsenek velünk!”

Szentkirályi Alexandra felhívta a figyelmet arra, mindenszentek és halottak napján, a temetők egyszerűbb megközelítése érdekében a BKK járatsűrítésekkel készül (Fotó: Pexels)

Mint írta, számára is fontos, hogy ellátogasson a felmenői sírjához és gyertyát gyújtson, „hiszen nélkülük nem lennék az, aki ma vagyok, nélkülük nem örökültünk volna egy ilyen szép országot”.

Felhívta a figyelmet arra, mindenszentek és halottak napján, a temetők egyszerűbb megközelítése érdekében a BKK járatsűrítésekkel készül. Sokan indulnak útnak a napokban, figyeljen mindenki egymásra, hogy méltón emlékezhessen! „November 1-jén Budapest egyik legszebb temetőjében, a Fiumei úti sírkertben 15 órától ünnepi szentmise, majd a határainkon túl nyugvó magyarok emlékhelyének felszentelése lesz; 16-tól 17 óráig pedig ünnepi kóruskoncertek várják a látogatókat” – zárta bejegyzését a frakcióvezető.