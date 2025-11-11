A Trump–Orbán-találkozó eredményei önmagukért beszélnek – Szentkirályi Alexandra az Igazság órájában

– Ennek a találkozónak az eredményei ömagukért beszélnek, letagadhatatlanul egy magas szintű találkozó volt, amelynek nem csak a külsőségei voltak nagyon komolyak, hanem a tartalmai is. Nehéz lehetett azzal a baloldalon szembesülni, hogy Orbán Viktort úgy fogadja az Amerikai Egyesült Államok vezetője, hogy barátok és partnerek vagyunk, miben segíthetek? Az, hogy a magyar miniszterelnök ott van az amerikai elnök jobbján, az nagy dolog, és merjünk erre a pillanatra büszkék lenni – fogalmazott Szentkirályi Alexandra az Trump-Orbán találkozó kapcsán az Igazság órájában. A budapesti Fidesz frakcióvezetője kiemelte,

a balliberális oldal mellett Magyar Péternek is egy arcon csapás volt ez a találkozó, mert miközben ő kartonfigurával járja az országot, Orbán Viktor Trumppal állapodott meg.

A Fidesszel az is jól jár, aki nem ránk szavaz – jegyezte meg.

Magyar Pétert nem hívták meg a házibuliba

Szentkirályi Alexandra szerint Magyar Péter azon véleménye, hogy szerinte ez a találkozó „egy semmi és csak egy ripacskodás volt”, jól bizonyítja, hogy Magyar Péter úgy viselkedik, mint akit nem hívtak egy házibuliba. Álláspontja szerint ezek a megjegyzések csupán a tiszás kemény magnak szólnak. – Mennyivel szimpatikusabb lenne, ha Magyar Péter azt is mondhatta volna, hogy noha nem értek egyet sok mindenben Orbán Viktorral, de ez valóban siker az ország számára – fűzte hozzá.

– Magyar Péter nyilatkozatai azt mutatják, hogy Brüsszelnek van egy terve, hogy egy olyan embert ültetnek a magyar emberek nyakába, akinek nem a magyar szempontok az elsők – hívta fel a figyelmet.

A Tisza Párt elnökének azon kinyilatkozására, mely szerint ő visszavezetné Magyarországot a brüsszeli karámba, és a tiszás szakértők is erről beszélnek, Szentkirályi kijelentette, épp ez az, ami ellen a kormány évtizedek óta küzd. – Magyarország sosem az unión kívül képzelte el magát, csak most azzal, amit az unió képvisel, nem értünk egyet – tisztázta, kiemelve, hogy hiába tűz magára Magyar Péter kokárdát, baloldali ideológiát képvisel, baloldali emberek állnak mögötte.

Ezekkel az érvekkel, ideológiákkal már találkoztunk baloldali kormányok alatt, ezek tipikus balliberális ötletelések, amelyek már számtalanszor megbuktak. Ez ugyanaz a romlott hús.”

Egy olyan háborús országba kerültek a tiszások adatai, ahol nem barátsággal tekintenek a magyarokra

A Tisza-adatszivárgás kapcsán elmondták, mára kiderült, nem csak a Tisza Világot letöltők adatai kerültek ki, hanem azoké is, akik a Tisza webshopból rendeltek valamit, vagy feliratkoztak a hírlevélre. Szerinte a legdurvább része az adatbotránynak az, hogy ukránokkal fejlesztették az applikációt. – Egy olyan ország kezében van 200 ezer magyar ember adata, ahol nem barátsággal tekintenek a magyar emberekre – hívta fel a figyelmet. Felidézte, megdöbbentő az a hangfelvétel, amelyen arról beszélnek az informatikusok, hogy még ráfért volna némi fejlesztés az applikációra, de Magyar Péter sürgette a dolgot. – Ijesztő, hogy egy ilyen komolytalan, impulzív ember kezébe kerüljön a magyar emberek sorsa – mondta a politikus.