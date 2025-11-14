Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Sokkoló fordulat az ukrán háborús maffia ügyében – kiderült, ki mozgathatja a szálakat

Undorító!

Patkányok leptek el egy magyar várost, már a WC-ben is találtak rágcsálót

Ruff Bálint

Most éppen Ukrajna ügyében titkolózik a Tisza szakértője

25 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Mi aztán kiállunk Ukrajnáért mindig (...), de lehet, hogy nem most kéne ezt csinálni, a választás miatt” – fedte fel pártja terveit a Tisza politológus szakértője, Ruff Bálint. Ezzel újabb tiszás véleményformáló bizonyította be, hogy Magyar Péter pártja mindennél előbbre helyezi a választások előtti titkolózást.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ruff BálintTisza PártukránpártititkolózásUkrajnapolitológus

Ruff Bálint, a Tisza Párt kedvenc politológusa újra tiszta vizet öntött a pohárba, a Partizán műsorában szólta el magát.

RuffBálint, Ruff Bálint,
Ruff Bálint, a Tisza Párt kedvenc politológusa Ukrajna ügyében is titkolózik (Kép forrása: YouTube/Partizán)

Ahogyan a tiszás szakértő fogalmazott:

Mi aztán kiállunk Ukrajnáért mindig ezekben a dolgokban, de lehet, hogy nem most kéne ezt csinálni, a választás miatt.”

Mint korábban megírtuk, a Tisza több vezető politikusa, tanácsadója is elárulta már, hogy csak titkolóznak a valós szándékaikat illetően. A választások előtt nem akarnak, vagy nem szabad beszélniük azokról az elképzelésekről, amit győzelmük esetén megvalósítanának.

Ruff Bálint csak egy a sok közül, sorra buknak le a tiszások

Ruff Bálint korábban is elszólta magát a balliberális Partizán műsorában, ahol azt mondta a 14. havi nyugdíjról:

Mindenki, amit gondol a világról, hogyan kéne mondjuk elvenni a 14. havi nyugdíjat is, lehet, hogy ezt majd érdemes majd csak májusban előhozni.”

Tehát a Tisza Párt-közeli politológus megvárná mindezzel a jövő áprilisi országgyűlési választás lezajlását. A szóban forgó videórészlet ide kattintva érhető el.

Miközben a Tisza Párt igyekszik háttérbe rejteni botrányokba keveredett tanácsadóit, Bod Péter Ákos kínos elszólással került reflektorfénybe: a 24.hu-nak adott interjúban gyakorlatilag elismerte, hogy

bölcs döntés eltitkolni a választók elől a megszorításokra épülő gazdasági programot.”

Bod Péter Ákos megjelenése a Tisza mellett újabb bizonyíték arra, hogy a párt a baloldal megszorításpárti hagyományait folytatja.

Újabb botrány a Tiszánál: Bod Péter Ákos szerint bölcs dolog eltitkolni a párt valódi terveit

Érdemes felidézni Tarr Zoltán szavait is, aki azért nem mondja el terveiket, mert akkor megbuknak:

Valamint tanulságos Tarr Zoltán beismerése arról, hogy örömmel tölti el a kormánnyal szembeni alternatív okos támadás Brüsszel részéről – ilyenek lehetnek sajtóhírek szerint

  • a jogszerűtlen pénzmegvonások elhúzása,
  • hazánk vétójogának kikerülése,
  • illetve a belpolitikai beavatkozás a Tisza javára.
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!