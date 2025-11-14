Most éppen Ukrajna ügyében titkolózik a Tisza szakértője

Ruff Bálint, a Tisza Párt kedvenc politológusa újra tiszta vizet öntött a pohárba, a Partizán műsorában szólta el magát.
Ahogyan a tiszás szakértő fogalmazott:
Mi aztán kiállunk Ukrajnáért mindig ezekben a dolgokban, de lehet, hogy nem most kéne ezt csinálni, a választás miatt.”
Mint korábban megírtuk, a Tisza több vezető politikusa, tanácsadója is elárulta már, hogy csak titkolóznak a valós szándékaikat illetően. A választások előtt nem akarnak, vagy nem szabad beszélniük azokról az elképzelésekről, amit győzelmük esetén megvalósítanának.
Ruff Bálint csak egy a sok közül, sorra buknak le a tiszások
Ruff Bálint korábban is elszólta magát a balliberális Partizán műsorában, ahol azt mondta a 14. havi nyugdíjról:
Mindenki, amit gondol a világról, hogyan kéne mondjuk elvenni a 14. havi nyugdíjat is, lehet, hogy ezt majd érdemes majd csak májusban előhozni.”
Tehát a Tisza Párt-közeli politológus megvárná mindezzel a jövő áprilisi országgyűlési választás lezajlását. A szóban forgó videórészlet ide kattintva érhető el.
Miközben a Tisza Párt igyekszik háttérbe rejteni botrányokba keveredett tanácsadóit, Bod Péter Ákos kínos elszólással került reflektorfénybe: a 24.hu-nak adott interjúban gyakorlatilag elismerte, hogy
bölcs döntés eltitkolni a választók elől a megszorításokra épülő gazdasági programot.”
Bod Péter Ákos megjelenése a Tisza mellett újabb bizonyíték arra, hogy a párt a baloldal megszorításpárti hagyományait folytatja.
Érdemes felidézni Tarr Zoltán szavait is, aki azért nem mondja el terveiket, mert akkor megbuknak:
Valamint tanulságos Tarr Zoltán beismerése arról, hogy örömmel tölti el a kormánnyal szembeni alternatív okos támadás Brüsszel részéről – ilyenek lehetnek sajtóhírek szerint
- a jogszerűtlen pénzmegvonások elhúzása,
- hazánk vétójogának kikerülése,
- illetve a belpolitikai beavatkozás a Tisza javára.