Most éppen Ukrajna ügyében titkolózik a Tisza szakértője

Ruff Bálint, a Tisza Párt kedvenc politológusa újra tiszta vizet öntött a pohárba, a Partizán műsorában szólta el magát.

Ruff Bálint, a Tisza Párt kedvenc politológusa Ukrajna ügyében is titkolózik (Kép forrása: YouTube/Partizán)

Ahogyan a tiszás szakértő fogalmazott:

Mi aztán kiállunk Ukrajnáért mindig ezekben a dolgokban, de lehet, hogy nem most kéne ezt csinálni, a választás miatt.”

Mint korábban megírtuk, a Tisza több vezető politikusa, tanácsadója is elárulta már, hogy csak titkolóznak a valós szándékaikat illetően. A választások előtt nem akarnak, vagy nem szabad beszélniük azokról az elképzelésekről, amit győzelmük esetén megvalósítanának.

Ruff Bálint csak egy a sok közül, sorra buknak le a tiszások

Ruff Bálint korábban is elszólta magát a balliberális Partizán műsorában, ahol azt mondta a 14. havi nyugdíjról:

Mindenki, amit gondol a világról, hogyan kéne mondjuk elvenni a 14. havi nyugdíjat is, lehet, hogy ezt majd érdemes majd csak májusban előhozni.”

Tehát a Tisza Párt-közeli politológus megvárná mindezzel a jövő áprilisi országgyűlési választás lezajlását. A szóban forgó videórészlet ide kattintva érhető el.

Miközben a Tisza Párt igyekszik háttérbe rejteni botrányokba keveredett tanácsadóit, Bod Péter Ákos kínos elszólással került reflektorfénybe: a 24.hu-nak adott interjúban gyakorlatilag elismerte, hogy

bölcs döntés eltitkolni a választók elől a megszorításokra épülő gazdasági programot.”

Bod Péter Ákos megjelenése a Tisza mellett újabb bizonyíték arra, hogy a párt a baloldal megszorításpárti hagyományait folytatja.