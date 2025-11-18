Hírlevél

Rendkívüli

Orbán Viktor kemény üzenetben reagált a Tisza Párt jelöltjeire

Mráz Ágoston

6+1 pont a Tisza-jelöltek kapcsán – ezeket önnek is tudnia kell!

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
Mráz Ágoston, a Nézőpont Intézet vezetője szerint a Tisza Párt jelöltállítása technikai kudarc, politikai színjáték és előre meghatározott szereposztás. Elemzése szerint a párt nem néppárt, hanem központi politikai vállalkozás, amely baloldali programot visz, és csak látszatrészvételt kínál.
Mráz ÁgostonNézőpont IntézetMagyar Péter

Mráz Ágoston szerint már az első lépésnél látványos hibák mutatkoztak. 

20241004 BudapestA Tisza Párt tüntetése a közmédia épülete előtt.fotó: Markovics Gábor (MG)MW Bulvárképen: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, Mráz Ágoston: Előre lezsírozott politikai show a Tisza-jelöltállítás
Mráz Ágoston: Előre lezsírozott politikai show a Tisza-jelöltállítás Fotó: Markovics Gábor

1. Halogatás

A Tisza Párt november 17-re ígérte a teljes jelöltlistát, ám este tíz órakor még a választókerületek alig húsz százalékában volt ismert név. Az elemző szerint ez technikai kudarc, amely arra utal, hogy a folyamatot nem sikerült megszervezni. A jelöltek körüli bizonytalanság pedig azt jelezte, hogy a párt nem tudja tartani saját színpadi menetrendjét sem.

2. „Komolytalan előválasztás” – már mindenki tudta előre a neveket

A második pontban Mráz Ágoston arra hívja fel a figyelmet, hogy a Tisza által meghirdetett előválasztás csupán díszlet. A baloldali sajtó napokkal korábban pontosan megírta, melyik választókerületben kik lesznek a jelöltek. A névsor többek között Nagy Ervint és Rost Andreát is tartalmazta.

Szerinte teljes illúzió, hogy az elkövetkező öt napban a Tisza-szimpatizánsok valódi döntést hozhatnak. A szereposztás előre kész, az „előválasztás” csak látványelem.

3. Nem helyi jelöltek, hanem központból küldött emberek

Mráz Ágoston úgy látja, a jelöltek nem a helyi ügyek képviseletére érkeznek, hanem a pártközpont irányvonalát követik majd. A Tisza Párt szerinte nem néppárt, hanem központi politikai vállalkozás, amely felülről osztja ki a feladatokat és a pozíciókat.

A helyi közösségek véleménye így másodlagos, a lojalitás viszont elsődleges.

4. Baloldali program, baloldali jelöltek – akármit is mondanak

Az elemző azt is hangsúlyozza: nem a személyek számítanak, hanem a program. A Tisza Párt bevallottan támogatja az EU-s hitelfelvételt, az ingatlan- és vagyonadó gondolatát, Ukrajna folyamatos finanszírozását, valamint a nemzeti szuverenitás csökkentését. Mráz szerint ez baloldali politika.

Így a jelöltek – még ha ezt nem is szívesen mondják ki – baloldali szerepfelfogást képviselnek. „Gyurcsány óta ez ciki, de attól még így van” – teszi hozzá.

5. Magyar Péter Brüsszel-barát közönséghez beszél

Míg a miniszterelnök a jobboldali és centrista választókat szólítja meg, Mráz Ágoston szerint Magyar Péter kommunikációja egyértelműen a Brüsszel-párti, Orbán-ellenes szavazótáborra épül. Programja és megnyilatkozásai is ehhez igazodnak.

Ez illeszkedik a Tisza Part eddigi stratégiai irányaihoz és jelöltjeihez.

6. „Mi vagyunk a többség” – miközben csak új ellenzéket toboroznak

Mráz szerint Magyar Péter mesterségesen fújja fel a saját politikai erejét. A szakértő a Magyar Társadalomkutató adataira hivatkozik, amelyek szerint nincs kormányváltó hangulat: 

a Tisza Párt valójában egy új ellenzéki blokk létrehozásán dolgozik.

A „többség” kifejezés ugyan jól hangzik, de szerinte nem tükrözi a valóságot.

+1: A jelöltállítás inkább show-műsor, mint demokratikus részvétel

Az elemzés végén Mráz Ágoston kiemeli: a Tisza dramaturgiában erős, politikában azonban kevésbé. A jelöltállítás nála show-elemekből áll: időhúzás, közönségszavazás, díszletarcok, álrészvétel. A folyamat szerinte félrevezető.

És ha ezek az emberek bejutnak a parlamentbe, szavaik szerint nem önálló képviselőkké válnak, hanem egy központi döntéshozatal „szavazógépeivé”.

 

