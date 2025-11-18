6+1 pont a Tisza-jelöltek kapcsán – ezeket önnek is tudnia kell!

Mráz Ágoston szerint már az első lépésnél látványos hibák mutatkoztak.

Mráz Ágoston: Előre lezsírozott politikai show a Tisza-jelöltállítás Fotó: Markovics Gábor

1. Halogatás

A Tisza Párt november 17-re ígérte a teljes jelöltlistát, ám este tíz órakor még a választókerületek alig húsz százalékában volt ismert név. Az elemző szerint ez technikai kudarc, amely arra utal, hogy a folyamatot nem sikerült megszervezni. A jelöltek körüli bizonytalanság pedig azt jelezte, hogy a párt nem tudja tartani saját színpadi menetrendjét sem.

2. „Komolytalan előválasztás” – már mindenki tudta előre a neveket

A második pontban Mráz Ágoston arra hívja fel a figyelmet, hogy a Tisza által meghirdetett előválasztás csupán díszlet. A baloldali sajtó napokkal korábban pontosan megírta, melyik választókerületben kik lesznek a jelöltek. A névsor többek között Nagy Ervint és Rost Andreát is tartalmazta.

Szerinte teljes illúzió, hogy az elkövetkező öt napban a Tisza-szimpatizánsok valódi döntést hozhatnak. A szereposztás előre kész, az „előválasztás” csak látványelem.

3. Nem helyi jelöltek, hanem központból küldött emberek

Mráz Ágoston úgy látja, a jelöltek nem a helyi ügyek képviseletére érkeznek, hanem a pártközpont irányvonalát követik majd. A Tisza Párt szerinte nem néppárt, hanem központi politikai vállalkozás, amely felülről osztja ki a feladatokat és a pozíciókat.

A helyi közösségek véleménye így másodlagos, a lojalitás viszont elsődleges.

4. Baloldali program, baloldali jelöltek – akármit is mondanak

Az elemző azt is hangsúlyozza: nem a személyek számítanak, hanem a program. A Tisza Párt bevallottan támogatja az EU-s hitelfelvételt, az ingatlan- és vagyonadó gondolatát, Ukrajna folyamatos finanszírozását, valamint a nemzeti szuverenitás csökkentését. Mráz szerint ez baloldali politika.

Így a jelöltek – még ha ezt nem is szívesen mondják ki – baloldali szerepfelfogást képviselnek. „Gyurcsány óta ez ciki, de attól még így van” – teszi hozzá.

5. Magyar Péter Brüsszel-barát közönséghez beszél

Míg a miniszterelnök a jobboldali és centrista választókat szólítja meg, Mráz Ágoston szerint Magyar Péter kommunikációja egyértelműen a Brüsszel-párti, Orbán-ellenes szavazótáborra épül. Programja és megnyilatkozásai is ehhez igazodnak.