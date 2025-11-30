Muri Enikő kimondta, amit eddig csak kevesen mertek

A Digitális Polgári Körök nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésén Muri Enikő is jelen volt, akit a rendezvény után Filep Dávid kérdezett arról, miként élte meg az elmúlt időszakot, és mit üzenne azoknak a művészeknek, akik hasonlóan gondolkodnak, de még nem mernek megszólalni.

A nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen Muri Enikő énekesnő nyíltan beszélt arról, hogy semmit nem bánt meg abból, amikor korábban kiállt a béke és a nemzeti értékek mellett. Muri Enikő szerint Orbán Viktor biztatása és a közösség támogatása erőt adott neki ahhoz, hogy ne foglalkozzon a gyűlölködő hangokkal. Fotó: Kocsis Zoltán / MTI Fotószerkesztõség

Muri Enikő szerint a véleménynyilvánítás szabadsága mindenkinek joga, és nem szabad megfélemlíteni azokat, akik mernek kiállni a saját értékrendjük mellett



Egyáltalán nem bántam meg semmit, ha visszamehetnék az időben, mindent pontosan, tűpontosan ugyanígy csinálnék”

- mondta határozottan az énekesnő, utalva arra, hogy nem hátrált meg a korábbi támadások ellenére sem. Hozzátette: ma már nem engedi, hogy a negatív hangok befolyásolják.

Ilyen negatív hullámokra egyáltalán nem ülök már fel. Ebben nagyon nagy szerepet játszott Orbán Viktor, aki megvédett a posztjában, és buzdított, hogy ne foglalkozzak azokkal, akiknek az egész élete csak a gyűlölködésből áll”

- fogalmazott.

Muri Enikő szerint az utóbbi időben egyre több ember mer nyíltan beszélni a béke fontosságáról és a nemzeti egység megőrzéséről, de sok művész még mindig tart a támadásoktól. Ő azonban azt vallja, hogy nincs mitől félni.

Senkit nem buzdítok arra, hogy álljon ki, ez mindenkinek a saját döntése, de ha valaki kacérkodik ezzel a gondolattal, én arra tudom biztatni, hogy semmi félnivaló nincsen. A negatív kommentelőktől nem kell rettegni”

- mondta az énekesnő, aki úgy véli, a véleménynyilvánítás szabadsága mindenkinek joga, és nem szabad megfélemlíteni azokat, akik mernek kiállni a saját értékrendjük mellett.

Mindenkinek van véleménye, és nincs érv amellett, hogy miért ne mondhatnád el. Ha úgy érzed, tedd meg. Szerintem veszíteni való nincsen, és minden rendben van így, ahogy van”

- tette hozzá a Háborúellenes Gyűlésen résztvevő Muri Enikő musicalszínésznő, énekesnő.