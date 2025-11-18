„Ez a minden”: Nacsa Olivér a magyar békéről és az ukrán kockázatról

Nacsa Olivér a Háborúellenes gyűlésen hitet tett a béke és a nemzeti oldal mellett: szerinte az Európai Unióba beléptetni egy háborúban álló országot nemcsak felelőtlenség, hanem minden európai polgárra veszélyt jelentene. Úgy véli, ha Ukrajna tagállammá válik, az EU automatikusan belesodródik a konfliktusba, és ezzel megszűnne Magyarország biztonsága is. Az Orbán Viktor által közzétett videón a humorista úgy fogalmazott:

Nacsa Olivér elmondta: a béke a minden

Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Nem tudom, hogy tudjuk-e eléggé értékelni azt, hogy mi ilyen biztonságban, ilyen békében élhetünk, hogy tulajdonképpen ez a minden.”

Hangsúlyozta: amíg nemzeti kormány van, addig Magyarország a béke oldalán marad.