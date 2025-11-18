Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megdöbbentő bejelentést tett a lengyel vezérkari főnök – ezt mindenképp látnia kell!

Ezt látnia kell!

Rendkívüli bejelentés a 3I/ATLAS-ról

Nacsa Olivér

„Ez a minden”: Nacsa Olivér a magyar békéről és az ukrán kockázatról

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A művész-humorista szerint Ukrajna uniós csatlakozása az egész EU-t belesodorhatná a háborúba. A videót Orbán Viktor tette közzé és úgy fogalmazott, hogy amíg nemzeti kormány van, addig Magyarországon béke lesz.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nacsa OlivérOrbán ViktorháborúUkrajnabéke

Nacsa Olivér a Háborúellenes gyűlésen hitet tett a béke és a nemzeti oldal mellett: szerinte az Európai Unióba beléptetni egy háborúban álló országot nemcsak felelőtlenség, hanem minden európai polgárra veszélyt jelentene. Úgy véli, ha Ukrajna tagállammá válik, az EU automatikusan belesodródik a konfliktusba, és ezzel megszűnne Magyarország biztonsága is. Az Orbán Viktor által közzétett videón a humorista úgy fogalmazott: 

Nacsa Olivér
Nacsa Olivér elmondta: a béke a minden
Forrás: Facebook/Orbán Viktor

Nem tudom, hogy tudjuk-e eléggé értékelni azt, hogy mi ilyen biztonságban, ilyen békében élhetünk, hogy tulajdonképpen ez a minden.”

Hangsúlyozta: amíg nemzeti kormány van, addig Magyarország a béke oldalán marad.

Orbán Viktor figyelmeztetett, Európa egy háborús állapot felé menetel

A háború átlépné Európa határait

Nacsa Olivér arra figyelmeztetett, hogy Ukrajna uniós csatlakozása nem pusztán diplomáciai kérdés, hanem háborús kockázat az egész kontinens számára. 

Ne hagyjuk, hogy a háború a határainkon belül kerüljön” 

– írta a posztjában Orbán Viktor, hozzátéve, hogy szerinte a béke záloga továbbra is a nemzeti kormány stabilitása.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!