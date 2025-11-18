„Ez a minden”: Nacsa Olivér a magyar békéről és az ukrán kockázatról

Nacsa Olivér a Háborúellenes gyűlésen hitet tett a béke és a nemzeti oldal mellett: szerinte az Európai Unióba beléptetni egy háborúban álló országot nemcsak felelőtlenség, hanem minden európai polgárra veszélyt jelentene. Úgy véli, ha Ukrajna tagállammá válik, az EU automatikusan belesodródik a konfliktusba, és ezzel megszűnne Magyarország biztonsága is. Az Orbán Viktor által közzétett videón a humorista úgy fogalmazott:
Nem tudom, hogy tudjuk-e eléggé értékelni azt, hogy mi ilyen biztonságban, ilyen békében élhetünk, hogy tulajdonképpen ez a minden.”
Hangsúlyozta: amíg nemzeti kormány van, addig Magyarország a béke oldalán marad.
A háború átlépné Európa határait
Nacsa Olivér arra figyelmeztetett, hogy Ukrajna uniós csatlakozása nem pusztán diplomáciai kérdés, hanem háborús kockázat az egész kontinens számára.
Ne hagyjuk, hogy a háború a határainkon belül kerüljön”
– írta a posztjában Orbán Viktor, hozzátéve, hogy szerinte a béke záloga továbbra is a nemzeti kormány stabilitása.