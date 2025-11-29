Hírlevél

Zelenszkij bukott tanácsadója döbbenetes üzenetet küldött

Szem nem maradt szárazon: Radics Gigi csodálatos előadását látni kell! – videó

Már az ismert baloldali elemző is Orbán Viktort dicséri

Nem akárhonnan érkezett az elismerő hang. Nagy Attila Tibor, a kormánypártisággal egyáltalán nem vádolható baloldali elemző nem először ír arról, hogy lejtmenetben, vagy hátrányban van a Tisza Párt és Magyar Péter a kormányoldallal szemben.
„A nyíregyházi DPK-gyűlésen úgy volt oldott, kedélyes a miniszterelnök, hogy határozott, higgadt vezető benyomását tudta kelteni. Na ez az, amihez Magyar Péternek még fel kell nőnie, ha országgyűlési választásokat akar nyerni jövő áprilisban” – írta közösségi oldalán Nagy Attila Tibor politikai elemző.

Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Nyíregyházán
Nagy Attila Tibor: A stabil Orbán Viktor
Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Nyíregyházán
Fotó: Ladóczki Balázs

A kormánypártisággal egyáltalán nem vádolható baloldali elemző nem először ír arról, hogy lejtmenetben, vagy hátrányban van a Tisza Párt és Magyar Péter a kormányoldallal szemben, korábban írtunk róla, hogy

az aláírásokkal és fotókkal igazolt megszorítási és adóemelési tervek már túlmutatnak a hazugság vádján.

Orbán Viktor: Európa legolcsóbb rezsiköltségét tudjuk tartani

 

Nagy Attila Tibor riasztó képet fest a Tisza Pártról

Bár a leglojálisabb támogatók mindent elhisznek Magyar Péterről, az elemző úgy látta:

a szélesebb választói réteg számára riasztó lehet az a kép, amely szerint a Tisza Párt hatalomra kerülve súlyos terheket róna a lakosságra és a vállalkozásokra.

