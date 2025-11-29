Már az ismert baloldali elemző is Orbán Viktort dicséri

„A nyíregyházi DPK-gyűlésen úgy volt oldott, kedélyes a miniszterelnök, hogy határozott, higgadt vezető benyomását tudta kelteni. Na ez az, amihez Magyar Péternek még fel kell nőnie, ha országgyűlési választásokat akar nyerni jövő áprilisban” – írta közösségi oldalán Nagy Attila Tibor politikai elemző.

Nagy Attila Tibor: A stabil Orbán Viktor

Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök által szervezett háborúellenes gyűlésen Nyíregyházán

Fotó: Ladóczki Balázs / Ladóczki Balázs

A kormánypártisággal egyáltalán nem vádolható baloldali elemző nem először ír arról, hogy lejtmenetben, vagy hátrányban van a Tisza Párt és Magyar Péter a kormányoldallal szemben, korábban írtunk róla, hogy