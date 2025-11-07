Nagy dolgokra készülünk! – Orbán Viktort fogadta Donald Trump

Donald Trump amerikai elnök fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt pénteken Washingtonban, majd közös sajtótájékoztatót tartottak a Fehér Házban. Ezt követően a miniszterelnök és a magyar kormánydelegáció amerikai hivatali partnereikkel ül tárgyalóasztalhoz.
Nagy dolgokra készülünk!”
– üzente a magyar miniszterelnök a sajtótájékoztató előtt a közösségi oldalán.
Galéria: Képeken a Trump-Orbán csúcs Washingtonban
1/16
Donald Trump amerikai elnök fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!