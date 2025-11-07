Hírlevél

Rendkívüli

Zelenszkij váratlan bejelentést tett, Putyinról van szó

Fontos

Trump: Orbán Viktor nagyon jól vezeti az országát

Trump-Orbán-csúcs

Nagy dolgokra készülünk! – Orbán Viktort fogadta Donald Trump

Donald Trump amerikai elnök fogadta Orbán Viktor miniszterelnököt pénteken Washingtonban, majd közös sajtótájékoztatót tartottak a Fehér Házban. Ezt követően a miniszterelnök és a magyar kormánydelegáció amerikai hivatali partnereikkel ül tárgyalóasztalhoz.
Trump-Orbán-csúcsmagyar-amerikai kapcsolatOrbán ViktorDonald TrumptárgyalásWashington

Nagy dolgokra készülünk!” 

üzente a magyar miniszterelnök a sajtótájékoztató előtt a közösségi oldalán.

Orbán Viktor, OrbánViktor, Donald Trump, DonaldTrump, OrbánTrumpcsúcs, Washington, Fehér Ház, FehérHáz, találkozó, megbeszélés, 2025.11.07.
Galéria: Képeken a Trump-Orbán csúcs Washingtonban
1/16
Donald Trump amerikai elnök fogadja Orbán Viktor miniszterelnököt a washingtoni Fehér Házban 2025. november 7-én

 

 

