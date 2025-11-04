Feszült a helyzet az uniós vezetés és több tagállam között az ukrán mezőgazdasági termékek miatt. Magyarország, Lengyelország és Szlovákia továbbra sem engedné be az ellenőrizetlen ukrán termékeket, Brüsszel szerint azonban ez sérti az egységes piac szabályait. Elemzők úgy vélik: a háborús költségvetés miatt egyébként is nehéz helyzetbe kerülnek az uniós gazdák.

Nagy István kijelentette: az ebből az okból megindított kötelezettségszegési eljárás ellenére is szerencsések vagyunk, hiszen

…nem vagyunk egyedül…”

Ugyanis a szlovákok és a lengyelek is mellénk álltak, és ők is fenntartják ezeket az intézkedéseket.

Mi kitartunk a végsőkig, ez biztos”

– figyelmeztetett Nagy István. Brüsszelnek ugyanis választania kell, hogy Kijev, vagy az uniós tagállamok érdekeit tartja szem előtt. Ahogy látható az EU vezetése teljes háborús pszichózisban szenved, és mindent Ukrajna érdekében kívánnak megtenni.

Azonban ezt a vezetést az európai polgárok választották meg, és ahogy Nagy István fogalmaz:

…az az elvárásunk, hogy az európai érdeket képviselje, még Ukrajnával szemben is.”

