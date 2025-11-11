Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Halálos járvány tizedeli az ukránokat a fronton – riasztó sebességgel terjed

Fontos

Komoly szabályváltoztatás jön a nyugdíjas korhatárnál – mindenkit érint

Link másolása
Vágólapra másolva!
Hétfőn a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával egyeztettünk. Egyetértettünk abban, hogy a fix 3 százalékos Széchenyi Kártya vállalkozói hitel első hónap tapasztalatai egyértelműek: felrobbant a hitelkereslet. A kamatcsökkentésnek igenis erős hatása van – a vállalkozók tömegesen igényelnek forgóeszközhiteleket, és meg is fogják kapni a szükséges forrásokat – írta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Magyar Kereskedelmi és IparkamaraSzéchenyi Kártyamagyar gazdaságMAGYAR GAZDASÁG EREDMÉNYEINagy Márton

A 3 százalékos hitel beindította a gazdaságot – most az adócsökkentési programon dolgozunk! – írta Nagy Márton a Facebook-bejegyzésében.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezetőivel egyeztetett (Fotó: Facebook)

A nemzetgazdasági miniszter kifejtette:

Hétfőn a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával egyeztettünk. Egyetértettünk abban, hogy a fix 3 százalékos Széchenyi Kártya vállalkozói hitel első hónap tapasztalatai egyértelműek: felrobbant a hitelkereslet. 

A kamatcsökkentésnek igenis erős hatása van – a vállalkozók tömegesen igényelnek forgóeszközhiteleket, és meg is fogják kapni a szükséges forrásokat. 

Ezzel párhuzamosan dolgozunk a vállalati adócsökkentő és adminisztrációs egyszerűsítő programon is. A cél világos: kevesebb teher, több lehetőség a magyar vállalkozásoknak! – zárta a bejegyzését Nagy Márton.

Nagy Márton bemutatta a Magyarország és az Egyesült Államok közötti védőpajzsot

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!