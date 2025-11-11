A 3 százalékos hitel beindította a gazdaságot – most az adócsökkentési programon dolgozunk! – írta Nagy Márton a Facebook-bejegyzésében.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezetőivel egyeztetett (Fotó: Facebook)

A nemzetgazdasági miniszter kifejtette:

Hétfőn a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával egyeztettünk. Egyetértettünk abban, hogy a fix 3 százalékos Széchenyi Kártya vállalkozói hitel első hónap tapasztalatai egyértelműek: felrobbant a hitelkereslet.

A kamatcsökkentésnek igenis erős hatása van – a vállalkozók tömegesen igényelnek forgóeszközhiteleket, és meg is fogják kapni a szükséges forrásokat.

Ezzel párhuzamosan dolgozunk a vállalati adócsökkentő és adminisztrációs egyszerűsítő programon is. A cél világos: kevesebb teher, több lehetőség a magyar vállalkozásoknak! – zárta a bejegyzését Nagy Márton.