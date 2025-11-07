Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Az Ön szomszédja rajta van?

Interaktív térképen mutogatják a Tisza-szimpatizánsokat

Trump-Orbán-csúcs

Nagy Márton a kettős adóztatás elkerüléséről tárgyal amerikai kollégájával

13 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az egész világon nagy érdeklődéssel figyelik a magyar miniszterelnök washingtoni látogatásának részleteit. A Trump-Orbán-csúcsra több miniszter, köztük Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is elkísérte Orbán Viktort.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Trump-Orbán-csúcsegyezménykettős adóztatásNagy MártontárgyalásminiszterWashington

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Washingtonban tárgyal, és erről a közösségi oldalán is beszámol. Szakértők szerint a Trump-Orbán-csúcs eredményei minden szempontból pozitívan érintik Magyarország gazdasági életét.

Trump-Orbán-csúcs
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a kettős adóztatás elkerüléséről tárgyal Washingtonban (Forrás: Facebook/Nagy Márton)

 Túlórázik Nagy Márton gazdasági csapata Washingtonban

Egyetértettünk, hogy helyre fogjuk állítani a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt. Még sok technikai részlet megvitatására van szükség, ezért az adótechnikai csapat még itt marad dolgozni"

– írta Nagy Márton pénteken a közösségi oldalán.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a Trump-adminisztráció valódi szándéka az ukrajnai háború lezárása. Orbán Balázs a washingtoni csúcstalálkozót megelőzően az orosz-ukrán békefolyamatról, az energiabiztonságról és az amerikai-magyar kapcsolatok újraépítéséről beszélt a Mediaworks tudósítójának.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!