Nagy Márton a kettős adóztatás elkerüléséről tárgyal amerikai kollégájával

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter Washingtonban tárgyal, és erről a közösségi oldalán is beszámol. Szakértők szerint a Trump-Orbán-csúcs eredményei minden szempontból pozitívan érintik Magyarország gazdasági életét.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a kettős adóztatás elkerüléséről tárgyal Washingtonban (Forrás: Facebook/Nagy Márton)

Túlórázik Nagy Márton gazdasági csapata Washingtonban

Egyetértettünk, hogy helyre fogjuk állítani a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményt. Még sok technikai részlet megvitatására van szükség, ezért az adótechnikai csapat még itt marad dolgozni"

– írta Nagy Márton pénteken a közösségi oldalán.

A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a Trump-adminisztráció valódi szándéka az ukrajnai háború lezárása. Orbán Balázs a washingtoni csúcstalálkozót megelőzően az orosz-ukrán békefolyamatról, az energiabiztonságról és az amerikai-magyar kapcsolatok újraépítéséről beszélt a Mediaworks tudósítójának.