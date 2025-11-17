Nagy Márton: Adót csökkentünk, adminisztrációt vágunk

Hírlevél

A bizonytalan európai környezetben most még fontosabb, hogy a magyar gazdaságpolitikát a saját érdekeink szerint alakítsuk, ne pedig a háborús logika szerint, amely egyre inkább meghatározza Brüsszel gondolkodását. Miközben Európa a „háborús gazdaság” irányába fordul, mi kitartunk amellett, hogy a magyar vállalkozásoknak stabilitásra, kiszámíthatóságra és terhek csökkentésére van szükségük. Ezért hoztuk meg a mai döntéseket – jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter.
Újabb lépésekkel segítjük a magyar vállalkozókat – írta Nagy Márton a Facebook-bejegyzésében. 

Miskolc, 2025. október 30. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter (k) beszédet mond a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) által életre hívott Kopátsy Klub ülésén Miskolcon 2025. október 30-án. Mellette Bihall Tamás, a BOKIK elnöke (b) és Csöbör Katalin, a térség fideszes országgyűlési képviselője (j). MTI/Vajda János
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter
Fotó: MTI/Vajda János

A nemzetgazdasági miniszter kifejtette:

A bizonytalan európai környezetben most még fontosabb, hogy a magyar gazdaságpolitikát a saját érdekeink szerint alakítsuk, ne pedig a háborús logika szerint, amely egyre inkább meghatározza Brüsszel gondolkodását.

Miközben Európa a „háborús gazdaság” irányába fordul, mi kitartunk amellett, hogy a magyar vállalkozásoknak stabilitásra, kiszámíthatóságra és terhek csökkentésére van szükségük. Ezért hoztuk meg a mai döntéseket. A kormánnyal és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával kötött megállapodás alapján egy

11 pontos gazdasági akciótervet indítunk el, amely egyszerre csökkenti az adókat és egyszerűsíti a vállalkozók működését!

– írta Nagy Márton, majd részletezte:

  • Emeljük az alanyi áfamentesség értékhatárát.
  • Bővítjük az átalányadó és a KIVA kedvezményeit.
  • Támogatjuk a hazai beruházásokat.
  • Csökkentjük az adminisztrációs terheket.
  • És fél évvel eltoljuk az üzemanyagok jövedékiadó-emelését.

A cél változatlan: a magyar vállalkozók versenyképességének erősítése, olyan gazdasági környezetben, ahol nem háborús tervezéshez kell alkalmazkodniuk, hanem a saját növekedési lehetőségeikhez. A vállalkozókkal kötött megállapodást tartjuk. Adót csökkentünk. Adminisztrációt vágunk. Innen megyünk tovább!

– hangsúlyozta a nemzetgazdasági miniszter a bejegyzésében.

