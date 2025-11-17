Nagy Márton: Adót csökkentünk, adminisztrációt vágunk

Újabb lépésekkel segítjük a magyar vállalkozókat – írta Nagy Márton a Facebook-bejegyzésében.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter

Fotó: MTI/Vajda János

A nemzetgazdasági miniszter kifejtette:

A bizonytalan európai környezetben most még fontosabb, hogy a magyar gazdaságpolitikát a saját érdekeink szerint alakítsuk, ne pedig a háborús logika szerint, amely egyre inkább meghatározza Brüsszel gondolkodását.

Miközben Európa a „háborús gazdaság” irányába fordul, mi kitartunk amellett, hogy a magyar vállalkozásoknak stabilitásra, kiszámíthatóságra és terhek csökkentésére van szükségük. Ezért hoztuk meg a mai döntéseket. A kormánnyal és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával kötött megállapodás alapján egy

11 pontos gazdasági akciótervet indítunk el, amely egyszerre csökkenti az adókat és egyszerűsíti a vállalkozók működését!

– írta Nagy Márton, majd részletezte:

Emeljük az alanyi áfamentesség értékhatárát.

Bővítjük az átalányadó és a KIVA kedvezményeit.

Támogatjuk a hazai beruházásokat.

Csökkentjük az adminisztrációs terheket.

És fél évvel eltoljuk az üzemanyagok jövedékiadó-emelését.

A cél változatlan: a magyar vállalkozók versenyképességének erősítése, olyan gazdasági környezetben, ahol nem háborús tervezéshez kell alkalmazkodniuk, hanem a saját növekedési lehetőségeikhez. A vállalkozókkal kötött megállapodást tartjuk. Adót csökkentünk. Adminisztrációt vágunk. Innen megyünk tovább!

– hangsúlyozta a nemzetgazdasági miniszter a bejegyzésében.