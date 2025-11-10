Nagy Márton bemutatta a Magyarország és az Egyesült Államok közötti védőpajzsot

Nagy Márton: Donald Trump hivatalba lépése óta folyamatosan erősödik kapcsolatunk az Egyesült Államokkal

A célunk közös: tovább erősíteni az amerikai–magyar kapcsolatokat, és még több amerikai turistát vonzani Magyarországra. Dolgozunk a Budapest-New York közvetlen járat helyreállításán! A turizmus a magyar gazdaság egyik húzóágazata – a GDP közel 13 százalékát adja, és több százezer ember megélhetését biztosítja. 2024-ben közel 400 ezer amerikai turista látogatott Magyarországra, akik több mint 1 millió vendégéjszakát töltöttek el nálunk – ez is mutatja, hogy hazánk egyre népszerűbb úti cél az amerikai utazók körében – közölte Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a washingtoni tárgyalásai után.