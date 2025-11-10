Hírlevél

Rendkívüli

Óriási a baj: drámai bejelentést tett a Lukoil, ezt Európa is megérzi

Nagy Márton

Nagy Márton bemutatta a Magyarország és az Egyesült Államok közötti védőpajzsot

31 perce
A nemzetgazdasági miniszter szűk körű háttérbeszélgetést tartott újságírókkal. A témák a következők voltak: a Magyarország és az Egyesült Államok közötti védőpajzs és a magyar költségvetés állapota.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szűk körű háttérbeszélgetést tartott újságírókkal. 

A témák a következők voltak: 

1. 🇭🇺 Magyarország és 🇺🇸 az Egyesült Államok közötti védőpajzs;

2. a magyar költségvetés állapota

– részletezte a tárcavezető a Facebook-bejegyzésében. 

Nagy Márton: Donald Trump hivatalba lépése óta folyamatosan erősödik kapcsolatunk az Egyesült Államokkal

A célunk közös: tovább erősíteni az amerikai–magyar kapcsolatokat, és még több amerikai turistát vonzani Magyarországra. Dolgozunk a Budapest-New York közvetlen járat helyreállításán! A turizmus a magyar gazdaság egyik húzóágazata – a GDP közel 13 százalékát adja, és több százezer ember megélhetését biztosítja. 2024-ben közel 400 ezer amerikai turista látogatott Magyarországra, akik több mint 1 millió vendégéjszakát töltöttek el nálunk – ez is mutatja, hogy hazánk egyre népszerűbb úti cél az amerikai utazók körében – közölte Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a washingtoni tárgyalásai után

 

