Nagy Márton: Donald Trump hivatalba lépése óta folyamatosan erősödik kapcsolatunk az Egyesült Államokkal

Túl vagyunk az első magyar–amerikai bilaterális találkozón, amelynek egyik kiemelt témája a turizmus volt – írta Nagy Márton a Facebook-bejegyzésében Washingtonból.

A nemzetgazdasági miniszter kifejtette:

A célunk közös: tovább erősíteni az amerikai–magyar kapcsolatokat, és még több amerikai turistát vonzani Magyarországra. Dolgozunk a Budapest-New York közvetlen járat helyreállításán! A turizmus a magyar gazdaság egyik húzóágazata – a GDP közel 13 százalékát adja, és több százezer ember megélhetését biztosítja. 2024-ben közel 400 ezer amerikai turista látogatott Magyarországra, akik több mint 1 millió vendégéjszakát töltöttek el nálunk – ez is mutatja, hogy hazánk egyre népszerűbb úti cél az amerikai utazók körében. Az elmúlt időszakban közvetlen járat indult Philadelphiából Budapestre, és szeptember 30-tól minden magyar állampolgár ismét vízummentesen utazhat az Egyesült Államokba.

Mindez újabb bizonyítéka annak, hogy Donald Trump elnök hivatalba lépése óta folyamatosan erősödik kapcsolatunk az Egyesült Államokkal – gazdasági, turisztikai és emberi szinten egyaránt – írta Nagy Márton, majd hozzátette:

Emellett Magyarország is tovább fejleszti a légiközlekedési infrastruktúrát: nemrég jelentettük be a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér több mint 1100 milliárd forintos beruházási programját, amely három kulcsfontosságú fejlesztést tartalmaz:

gyorsvasút épül, amely 20 perc alatt köti össze a repülőteret a belvárossal,

új kétszer három sávos közút teszi gyorsabbá és biztonságosabbá a megközelítést,

valamint megépül a 3-as terminál, amely a reptér kapacitását a duplájára növelheti.

Ezek a beruházások nemcsak Budapestet, hanem az egész magyar gazdaságot erősítik – és hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország a térség egyik legfontosabb turisztikai és közlekedési csomópontjává váljon – hangsúlyozta a nemzetgazdasági miniszter a bejegyzésében.