Nagy Márton fontos bejelentést tett - a készpénzről van szó

Nagy Márton gazdasági miniszter legújabb Facebook-bejegyzésében a készpénzfelvétel korlátok nélküli elérhetősége mellett űállt ki a közösségi oldalán.

A kormánynak az a célja, hogy minden településen legyen elérhető ATM, és továbbra is havonta 300 ezer forintig ingyenesen lehessen készpénzt felvenni. Nagy Márton gazdasági miniszter szerint a készpénzfelvétel alapszolgáltatás, amelyhez minden magyar embernek egyenlő hozzáférést kell biztosítani, függetlenül attól, hogy az ország mely pontján él. Fotó: Simon Dominika

Nagy Márton: A havonta kétszeri, legfeljebb 300 ezer forintig történő ingyenes készpénzfelvétel továbbra is megmarad, így a lakosság költségmentesen juthat hozzá pénzéhez

Minden magyar embert megillet a készpénzfelvétel, mint alapszolgáltatás – éljen az ország bármely pontján!”

- hangsúlyozta a miniszter, aki kiemelte: az ATM-telepítési program célja, hogy a kisebb, vidéki településeken élők is könnyen hozzáférjenek a készpénzhez.

Az ATM-telepítések célja, hogy a kisebb településeken élők is könnyen készpénzhez tudjanak jutni. Ez olyan a lakosságot támogató és segítő alapszolgáltatás, mint a már ma is működő alapszámla”

- írta.

Nagy Márton szerint a készpénzhez jutás biztonsága és kényelme mindenki számára alapvető pénzügyi jog, ezért a kormány határozott elvárásként fogalmazza meg a bankszektor felé, hogy országosan biztosítsák az ATM-hálózat lefedettségét.

Változatlanul és határozottan elvárjuk, hogy mindenhol legyen ATM, és azt is, hogy abból 300 ezer forintot ki tudjon venni a lakosság ingyenesen.”

- tette hozzá a gazdasági miniszter.