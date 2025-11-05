Hírlevél

Rendkívüli

Nagy Márton szerint megépül a 3-as terminál a Liszt Ferenc Repülőtéren, és a kapacitás 2035-re elérheti a 40 millió utast. A beruházást egymilliárd euró értékű fejlesztésként jellemezte.
Liszt Ferenc RepülőtérenNagy Mártonminiszter

„Megépül a 3-as terminál a Liszt Ferenc Repülőtéren, és ezzel 2035-re akár évi 40 millió utas is kiszolgálható lesz” – írta Nagy Márton Nemzetgazdasági miniszter a legújabb Facebook bejegyzésében.

Edelény, 2025. október 30.Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter beszédet mond az Edelényi Koch Róbert Kórház és Rendelőintézetben, az új diagnosztikai készülékek átadásán 2025. október 30-án.MTI/Vajda János
Nagy Márton Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztõség

Úgy fogalmazott, hogy a beruházás egymilliárd eurós fejlesztést jelent, amely szerinte új szintre emeli Magyarország légiközlekedését. Hozzátette, a bővítés célja, hogy a reptér a régió egyik legmodernebb kapujává váljon.

 

