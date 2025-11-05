„Megépül a 3-as terminál a Liszt Ferenc Repülőtéren, és ezzel 2035-re akár évi 40 millió utas is kiszolgálható lesz” – írta Nagy Márton Nemzetgazdasági miniszter a legújabb Facebook bejegyzésében.

Nagy Márton Fotó: Vajda János / MTI Fotószerkesztõség

Úgy fogalmazott, hogy a beruházás egymilliárd eurós fejlesztést jelent, amely szerinte új szintre emeli Magyarország légiközlekedését. Hozzátette, a bővítés célja, hogy a reptér a régió egyik legmodernebb kapujává váljon.