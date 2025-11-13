Hírlevél

Nagy Márton

Itt a pontos dátum, amikor kézbesítik az emelt nyugdíjakat

November 13. és 28. között kézbesíti a Magyar Posta az emelt összegű nyugdíjakat. Nagy Márton gazdasági miniszter bejelentése szerint az 1,6 százalékos kiegészítő nyugdíjemelés egy átlagnyugdíjas számára éves szinten mintegy 51 ezer forint pluszt jelent.
Nagy Márton

Nagy Márton, gazdasági miniszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy a mai naptól elindult az emelt nyugdíjak postai kézbesítése.

Nagy Márton: A kiegészítő nyugdíjemelés egy átlag nyugdíjasnál éves szinten 51 ezer forintot jelent.
November 13. és 28. között kézbesíti a Magyar Posta az emelt összegű nyugdíjakat. Nagy Márton gazdasági miniszter bejelentése szerint az 1,6 százalékos kiegészítő nyugdíjemelés egy átlagnyugdíjas számára éves szinten mintegy 51 ezer forint pluszt jelent. Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség

Nagy Márton: A kiegészítő nyugdíjemelés egy átlag nyugdíjasnál éves szinten 51 ezer forintot jelent

A miniszter tájékoztatása szerint a Magyar Posta november 13. és 28. között ütemezetten kézbesíti az emelt összegű nyugdíjakat a jogosultaknak.

A kiegészítő nyugdíjemelés egy átlag nyugdíjasnál éves szinten 51 ezer forintot jelent”

- írta Nagy Márton.

Mint ismeretes, a kormány döntése értelmében az idei évre szóló nyugdíj-kiegészítést novemberben kapják meg a nyugdíjasok. Az 1,6 százalékos emelés már november 12-én megérkezett azoknak a nyugdíjasoknak, akik banki átutalással kapják meg járandóságukat. A postai kézbesítés – a megszokott rend szerint – néhány nappal később indul, és november végéig mindenki megkapja az emelt összeget.

 

