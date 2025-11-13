Itt a pontos dátum, amikor kézbesítik az emelt nyugdíjakat

Nagy Márton, gazdasági miniszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy a mai naptól elindult az emelt nyugdíjak postai kézbesítése.
Nagy Márton: A kiegészítő nyugdíjemelés egy átlag nyugdíjasnál éves szinten 51 ezer forintot jelent
A miniszter tájékoztatása szerint a Magyar Posta november 13. és 28. között ütemezetten kézbesíti az emelt összegű nyugdíjakat a jogosultaknak.
A kiegészítő nyugdíjemelés egy átlag nyugdíjasnál éves szinten 51 ezer forintot jelent”
- írta Nagy Márton.
Mint ismeretes, a kormány döntése értelmében az idei évre szóló nyugdíj-kiegészítést novemberben kapják meg a nyugdíjasok. Az 1,6 százalékos emelés már november 12-én megérkezett azoknak a nyugdíjasoknak, akik banki átutalással kapják meg járandóságukat. A postai kézbesítés – a megszokott rend szerint – néhány nappal később indul, és november végéig mindenki megkapja az emelt összeget.