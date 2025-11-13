Itt a pontos dátum, amikor kézbesítik az emelt nyugdíjakat

Nagy Márton, gazdasági miniszter a közösségi oldalán jelentette be, hogy a mai naptól elindult az emelt nyugdíjak postai kézbesítése.

November 13. és 28. között kézbesíti a Magyar Posta az emelt összegű nyugdíjakat. Nagy Márton gazdasági miniszter bejelentése szerint az 1,6 százalékos kiegészítő nyugdíjemelés egy átlagnyugdíjas számára éves szinten mintegy 51 ezer forint pluszt jelent. Fotó: Bruzák Noémi / MTI Fotószerkesztõség

Nagy Márton: A kiegészítő nyugdíjemelés egy átlag nyugdíjasnál éves szinten 51 ezer forintot jelent

A miniszter tájékoztatása szerint a Magyar Posta november 13. és 28. között ütemezetten kézbesíti az emelt összegű nyugdíjakat a jogosultaknak.

A kiegészítő nyugdíjemelés egy átlag nyugdíjasnál éves szinten 51 ezer forintot jelent”

- írta Nagy Márton.