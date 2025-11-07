Váratlan bejelentést tett Nagy Márton – jöhet a Budapest–New York közvetlen járat?

Hírlevél

Washingtonban tárgyal Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter a Budapest–New York közvetlen repülőjárat helyreállításáról. A megbeszélések a magyar–amerikai csúcstalálkozó részeként zajlanak, több amerikai intézménnyel és nagyvállalattal is egyeztetnek.
Nem csak Orbán Viktor és Donald Trump találkozója ígérkezik fontosnak, a magyar delegáció többi minisztere, köztük Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is stratégiai jelentőségű tárgyalásokon vesz részt. Ahogy pénteken közösségi oldalán írta: 

Nagy Márton
Nagy Márton bejelentette: céljai között szerepel a közvetlen repülőjárat helyreállítása Budapest és New York között
Forrás: Facebook/Nagy Márton

Reggel 9, kezdés a Brand USA-ban. Dolgozunk a Budapest–New York közvetlen repülőjárat helyreállításán.”

A közvetlen járat visszaállítása a két ország közötti üzleti és turisztikai kapcsolatok szempontjából is kiemelt jelentőségű.

Nagy Márton: Megduplázza az utasforgalmat az új terminál Ferihegyen

Sűrű a nap, de a cél világos

Pénteken a miniszter fontos, kétoldalú tárgyalásokon vesz részt: Pénzügyminisztérium (Treasury), Turisztikai Ügynökség (Brand USA), Citibank, Lockheed Martin. 

A magyar családok, a magyar vállalkozások, a magyar gazdaság érdekeinek képviselete”

– összegezte a delegáció céljait, hozzátéve, hogy a béke és a gazdasági kapcsolatok elmélyítése hozhat fellendülést az európai és a magyar gazdaság számára. 

