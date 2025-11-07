Váratlan bejelentést tett Nagy Márton – jöhet a Budapest–New York közvetlen járat?

Nem csak Orbán Viktor és Donald Trump találkozója ígérkezik fontosnak, a magyar delegáció többi minisztere, köztük Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is stratégiai jelentőségű tárgyalásokon vesz részt. Ahogy pénteken közösségi oldalán írta:

Nagy Márton bejelentette: céljai között szerepel a közvetlen repülőjárat helyreállítása Budapest és New York között

Forrás: Facebook/Nagy Márton

Reggel 9, kezdés a Brand USA-ban. Dolgozunk a Budapest–New York közvetlen repülőjárat helyreállításán.”

A közvetlen járat visszaállítása a két ország közötti üzleti és turisztikai kapcsolatok szempontjából is kiemelt jelentőségű.