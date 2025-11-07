Váratlan bejelentést tett Nagy Márton – jöhet a Budapest–New York közvetlen járat?

Nem csak Orbán Viktor és Donald Trump találkozója ígérkezik fontosnak, a magyar delegáció többi minisztere, köztük Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter is stratégiai jelentőségű tárgyalásokon vesz részt. Ahogy pénteken közösségi oldalán írta:
Reggel 9, kezdés a Brand USA-ban. Dolgozunk a Budapest–New York közvetlen repülőjárat helyreállításán.”
A közvetlen járat visszaállítása a két ország közötti üzleti és turisztikai kapcsolatok szempontjából is kiemelt jelentőségű.
Sűrű a nap, de a cél világos
Pénteken a miniszter fontos, kétoldalú tárgyalásokon vesz részt: Pénzügyminisztérium (Treasury), Turisztikai Ügynökség (Brand USA), Citibank, Lockheed Martin.
A magyar családok, a magyar vállalkozások, a magyar gazdaság érdekeinek képviselete”
– összegezte a delegáció céljait, hozzátéve, hogy a béke és a gazdasági kapcsolatok elmélyítése hozhat fellendülést az európai és a magyar gazdaság számára.