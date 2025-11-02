A biztonság luxuscikk lett Németországban – tízből nyolc nő retteg az utcán

Hírlevél

57 perce
Olvasási idő: 3 perc
A német nők 55 százaléka nem érzi magát biztonságban a közterületeken. Az utcák és parkok mára nem a nyugalmas kikapcsolódás terei, sokkal inkább a félelem lett úrrá az embereken – írta Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti vezetője a Facebook-bejegyzésében.
NémetországSzentkirályi AlexandraNyugat-Európabiztonságnők

A biztonság és Németország két külön fogalom. A német nők többsége nem érzi magát biztonságban a nyilvános helyeken – derült ki egy közzétett felmérésből. A kutatásból kiderült: a német nők 55 százaléka nem érzi magát biztonságban a közterületeken. Az utcák és parkok mára nem a nyugalmas kikapcsolódás terei, sokkal inkább a félelem lett úrrá az embereken – írta Szentkirályi Alexandra a Facebook-bejegyzésében.

 

A Fidesz budapesti vezetője hozzátette:

A klubok és a vasútállomások teljesítettek a legrosszabbul: a válaszadók mindössze 14 százaléka tud nyugodtan ezen területeken átvonulni, tízből nyolc ember nem szívesen látogatja ezeket a területeket.

Több, mint 10 éve sejtettük, mostanra bebizonyosodott: a migráció csőstül hozta a bajt, felforgatta Nyugat-Európa legnyugodtabb szegleteit is. Magyarország ezzel szemben továbbra is a béke szigete. Nem engedünk teret sem az erőszaknak, sem az illegális bevándorlásnak!

– hangsúlyozta Szentkirályi Alexandra.

