„Még nem késő” – fontos határidőre figyelmeztetett a honvédelmi miniszter

„Kitöltötték már?” – hívta fel a figyelmet kérdésével a honvédelmi miniszter arra, miszerint már több mint egymillióan küldték már vissza a nemzeti konzultációt. Szalay-Bobrovniczky Kristóf közösségi oldalán a november 30-ai határidőre utalva leszögezte: „Még nem késő, töltsék ki és küldjék vissza a nemzeti konzultációt!”

Már mindenkihez kipostázták a nemzeti konzultációt (Fotó: Bodnár Boglárka / MTI)

Adóemelésre készül a Tisza Párt, ezért is fontos a nemzeti konzultáció

Mint arra az Origo is felhívta a figyelmet, a nemzeti konzultációban a magyarok többek között a hosszú távú gázszerződésekről és az adórendszer jövőjéről is véleményt mondhatnak. Mint ismert, a Tisza Párt egy esetleges kormányra kerülés esetén:

a munkát terhelő adót, vagyis a személyi jövedelemadót brutálisan megemelnék, 15-ről akár 22-33 százalékra,

a családi adókedvezményt eltörölnék,

az édesanyák és a 25 év alatti fiatalok adómentességét megszüntetnék,

a magyar vállalkozások társasági adóját csaknem háromszorosára emelnék, 9 százalékról 25 százalékra.

A kérdőív kitöltése azért is fontos, mert a magyar kormány annak eredményeire támaszkodva tudja legerősebben megvédeni a magyar családokat a brüsszeli döntések következményeitől.