Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli!

Busz hajtott egy buszmegállóba Stockholmban – többen meghaltak, sok a sérült

Tudta?

Itt a bizonyíték: egyre kisebb helyeken mer csak fellépni Magyar Péter

nemzeti konzultáció

„Még nem késő” – fontos határidőre figyelmeztetett a honvédelmi miniszter

11 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A nemzeti konzultáció kitöltésének fontosságára hívta fel a figyelmet Szalay-Bobrovniczky Kristóf. A honvédelmi miniszter bemutatva a kérdőív jelentőségét, közösségi oldalán hangsúlyozta: még nem késő, hogy visszaküldjük.
Link másolása
Vágólapra másolva!
nemzeti konzultációTisza PártSzalay-Bobrovnicky Kristóf

„Kitöltötték már?” – hívta fel a figyelmet kérdésével a honvédelmi miniszter arra, miszerint már több mint egymillióan küldték már vissza a nemzeti konzultációt. Szalay-Bobrovniczky Kristóf közösségi oldalán a november 30-ai határidőre utalva leszögezte: „Még nem késő, töltsék ki és küldjék vissza a nemzeti konzultációt!”

Már mindenkihez kipostázták a nemzeti konzultációt (Fotó: Bodnár Boglárka / MTI)
Már mindenkihez kipostázták a nemzeti konzultációt (Fotó: Bodnár Boglárka / MTI)

Adóemelésre készül a Tisza Párt, ezért is fontos a nemzeti konzultáció

Mint arra az Origo is felhívta a figyelmet, a nemzeti konzultációban a magyarok többek között a hosszú távú gázszerződésekről és az adórendszer jövőjéről is véleményt mondhatnak. Mint ismert, a Tisza Párt egy esetleges kormányra kerülés esetén:

  • a munkát terhelő adót, vagyis a személyi jövedelemadót brutálisan megemelnék, 15-ről akár 22-33 százalékra, 
  • a családi adókedvezményt eltörölnék,
  • az édesanyák és a 25 év alatti fiatalok adómentességét megszüntetnék,
  • a magyar vállalkozások társasági adóját csaknem háromszorosára emelnék, 9 százalékról  25 százalékra.

A kérdőív kitöltése azért is fontos, mert a magyar kormány annak eredményeire támaszkodva tudja legerősebben megvédeni a magyar családokat a brüsszeli döntések következményeitől.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!