Hidvéghi hatalmas bejelentést tett a nemzeti konzultációról

Hidvéghi Balázs szerint az elmúlt napok bizonyították, hogy a Tisza Párt radikális baloldali megszorító csomagot készített elő, amely a dolgozókat, a családokat, a vállalkozásokat és a nyugdíjasokat egyaránt sújtaná.
Senki sem úszná meg az adóemeléseket”
– hangsúlyozta Hidvéghi Balázs, aki szerint a lakosságra 1300 milliárdos teher, a vállalkozásokra 3700 milliárdos adóbeszedés várna. Úgy véli, a Brüsszel által elvárt adóemelések mögött az ukrajnai háború finanszírozása áll, és a Tisza Párt programja bizonyítja: készek végrehajtani a pénzbehajtást. A kormány ezért hosszabbította meg a konzultációt, hogy a polgárok világosan jelezhessék: nem kérnek a háborús terhekből és nem támogatják a Tisza által előkészített adóemeléseket.
Ezért úgy döntöttünk, hogy a határidőt egy héttel meghosszabbítjuk, december 7-ig, hogy minél többen tiltakozhassanak az adóemelések ellen”
– jelentette ki az államtitkár.
Adóemelések minden társadalmi csoportnak
A párt 22 és 33 százalékra emelné az szja-t, megszüntetné a családi adókedvezményeket, 20 százalékos nyugdíjadót vezetne be, továbbá új adókkal és járulékokkal terhelné a munkavállalókat, a vállalkozásokat, az ingatlantulajdonosokat és az autósokat is. Hidvéghi szerint ezért is kiemelten fontos, hogy a polgárok tiltakozzanak az adóemelések ellen, és megerősítsék: Magyarország továbbra sem lesz bevándorló- vagy háborút finanszírozó ország.
Töltsük ki a Nemzeti Konzultációt!”
– szólította fel a választókat a politikus.