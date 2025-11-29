Hidvéghi hatalmas bejelentést tett a nemzeti konzultációról

Hidvéghi Balázs szerint az elmúlt napok bizonyították, hogy a Tisza Párt radikális baloldali megszorító csomagot készített elő, amely a dolgozókat, a családokat, a vállalkozásokat és a nyugdíjasokat egyaránt sújtaná.

A nemzeti konzultációt december 7-ig meghosszabbították (Fotó: Purger Tamás/MTI)

Senki sem úszná meg az adóemeléseket”

– hangsúlyozta Hidvéghi Balázs, aki szerint a lakosságra 1300 milliárdos teher, a vállalkozásokra 3700 milliárdos adóbeszedés várna. Úgy véli, a Brüsszel által elvárt adóemelések mögött az ukrajnai háború finanszírozása áll, és a Tisza Párt programja bizonyítja: készek végrehajtani a pénzbehajtást. A kormány ezért hosszabbította meg a konzultációt, hogy a polgárok világosan jelezhessék: nem kérnek a háborús terhekből és nem támogatják a Tisza által előkészített adóemeléseket.

Ezért úgy döntöttünk, hogy a határidőt egy héttel meghosszabbítjuk, december 7-ig, hogy minél többen tiltakozhassanak az adóemelések ellen”

– jelentette ki az államtitkár.