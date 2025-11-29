Hírlevél

Rendkívüli

Zelenszkij bukott tanácsadója döbbenetes üzenetet küldött

DPK

Szem nem maradt szárazon: Radics Gigi csodálatos előadását látni kell! – videó

Hidvéghi Balázs

Hidvéghi hatalmas bejelentést tett a nemzeti konzultációról

A Tisza Párt „brutális adóemelési tervei” miatt még fontosabb, hogy minél többen kitöltsék a Nemzeti Konzultációt – figyelmeztetett a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Hidvéghi Balázs bejelentette: a határidőt december 7-ig meghosszabbítják, hogy széles körű tiltakozás gyűlhessen össze az emelésekkel szemben.
Hidvéghi BalázshatáridőTisza Pártnemzeti konzultáció

Hidvéghi Balázs szerint az elmúlt napok bizonyították, hogy a Tisza Párt radikális baloldali megszorító csomagot készített elő, amely a dolgozókat, a családokat, a vállalkozásokat és a nyugdíjasokat egyaránt sújtaná. 

nemzeti konzultáció
A nemzeti konzultációt december 7-ig meghosszabbították (Fotó: Purger Tamás/MTI)

Senki sem úszná meg az adóemeléseket” 

– hangsúlyozta Hidvéghi Balázs, aki szerint a lakosságra 1300 milliárdos teher, a vállalkozásokra 3700 milliárdos adóbeszedés várna. Úgy véli, a Brüsszel által elvárt adóemelések mögött az ukrajnai háború finanszírozása áll, és a Tisza Párt programja bizonyítja: készek végrehajtani a pénzbehajtást. A kormány ezért hosszabbította meg a konzultációt, hogy a polgárok világosan jelezhessék: nem kérnek a háborús terhekből és nem támogatják a Tisza által előkészített adóemeléseket.

Ezért úgy döntöttünk, hogy a határidőt egy héttel meghosszabbítjuk, december 7-ig, hogy minél többen tiltakozhassanak az adóemelések ellen” 

– jelentette ki az államtitkár.

Hidvéghi Balázs: Itt a tíz, mindenkit érintő brutális megszorítás a Tisza-csomagjából

Adóemelések minden társadalmi csoportnak

A párt 22 és 33 százalékra emelné az szja-t, megszüntetné a családi adókedvezményeket, 20 százalékos nyugdíjadót vezetne be, továbbá új adókkal és járulékokkal terhelné a munkavállalókat, a vállalkozásokat, az ingatlantulajdonosokat és az autósokat is. Hidvéghi szerint ezért is kiemelten fontos, hogy a polgárok tiltakozzanak az adóemelések ellen, és megerősítsék: Magyarország továbbra sem lesz bevándorló- vagy háborút finanszírozó ország.

Töltsük ki a Nemzeti Konzultációt!” 

– szólította fel a választókat a politikus.

 

 

