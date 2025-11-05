Kiderült, hogy eddig hány ember töltötte ki a nemzeti konzultációt – mutatjuk!

Átlépte az félmilliót a visszaküldött konzultációs ívek száma, amelyben mindenkit érintő, kulcsfontosságú kérdésekben dönthetünk – fogalmazott Hidvéghi Balázs, aki arra is felhívta a figyelmet, miközben Európa egyedül maradt a háború finanszírozásban, Brüsszel továbbra is folytatni akarják a háborút és az árát velünk akarják megfizettetni. Jelezte,

miután a pénz elfogyott Brüsszelben, ezért adóemeléseket, a családi adókedvezményeink szűkítését és a rezsicsökkentés eltörlését követelik tőlünk.”

– Az is jól látszik, hogy ezen tervek végrehajtásához már megegyeztek a hazai ellenzékkel. A kormány azonban elutasítja ezeket a terveket és nem fogja a magyarok pénzét Brüsszelbe küldeni, hogy onnan aztán Ukrajnába menjen. Mi meg akarjuk tartani Európa legalacsonyabb adókulcsait, mi fenn akarjuk tartani a rezsicsökkentést, a családoknak járó támogatásokat pedig inkább szélesíteni szeretnénk – szögezte le a politikus.

Emlékeztetett, a nemzeti konzultáció célja, hogy a magyar emberek véleményével határozottan elutasítsuk Brüsszel háborús követeléseit és az ellenzék adóemelési terveit.

A kérdőívek kézbesítése a napokba befejeződik, az íveket egészen november 30-ig küldhetik vissza.

Ezekre a kérdésekre adhat választ a nemzeti konzultációban: