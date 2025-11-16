Már online is kitölthető a nemzeti konzultáció

A Nemzeti Konzultáció már online is elérhető – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Orbán Balázs. A Miniszterelnök politikai igazgatója hangsúlyozta: amennyiben még nem töltötte ki papíron, most néhány perc alatt, digitálisan is megteheti, és elmondhatja véleményét a brüsszeli megszorítási tervekről.
Kifejtette, a konzultáció kérdései a közteherviselésről szólnak: arról,
- mennyi pénz maradjon a magyar embereknél,
- megmaradjanak-e a családi adókedvezmények,
- és mennyibe kerüljön havonta a rezsi a magyar háztartások számára
– vagy a kedvező feltételek helyett magasabb adókra, szűkebb támogatásokra lenne szükség, hogy a magyarok pénzét Brüsszel és hazai szövetségeseik elküldhessék az ukrán háborús maffiának Kijevbe.
Ezúttal a Tisza Párt miatt van szükség nemzeti konzultációra
Mint ahogyan arról az Origo is beszámolt, az újabb nemzeti konzultáció ötletének kezdőlöketét ezúttal a Tisza Párt adta, ugyanis kiderült: esetleges hatalomra kerülése esetén olyan adórendszert vezetne be, amely Brüsszel érdekeinek ugyan megfelelne, azonban minden magyarnak súlyos veszteséget jelentene.
A kormánynak azért fontos, hogy minél többen elmondják a véleményüket a kérdéssor kapcsán, mert nemcsak Magyarországon kell megvédeni az eddig bevezetett családpolitikai és gazdasági intézkedéseket, hanem az Európai Unióban is. Amennyiben jelentős felhatalmazást kap a kormány, erőteljesebben tudja megvédeni ezen intézkedéseket.
A nemzeti konzultáció kérdései:
- Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?
- Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?
- Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?
- Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés?
- Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?