8 perce
Olvasási idő: 5 perc
Amennyiben még nem töltötte ki papíron, most néhány perc alatt, digitálisan is kitöltheti a nemzeti konzultációt – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Orbán Balázs,a Miniszterelnök politikai igazgatója. A kormánynak azért fontos, hogy minél többen elmondják a véleményüket a kérdéssor kapcsán, mert nemcsak Magyarországon kell megvédeni az eddig bevezetett családpolitikai és gazdasági intézkedéseket, hanem az Európai Unióban is. Amennyiben jelentős felhatalmazást kap a kormány, erőteljesebben tudja megvédeni ezen intézkedéseket.
Orbán BalázsTisza Pártnemzeti konzultáció

A Nemzeti Konzultáció már online is elérhető – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Orbán Balázs. A Miniszterelnök politikai igazgatója hangsúlyozta: amennyiben még nem töltötte ki papíron, most néhány perc alatt, digitálisan is megteheti, és elmondhatja véleményét a brüsszeli megszorítási tervekről.

Már online is kitölthető a nemzeti konzultáció (Forrás: Facebook)
Már online is kitölthető a nemzeti konzultáció (Forrás: Facebook)

Kifejtette, a konzultáció kérdései a közteherviselésről szólnak: arról, 

  • mennyi pénz maradjon a magyar embereknél, 
  • megmaradjanak-e a családi adókedvezmények, 
  • és mennyibe kerüljön havonta a rezsi a magyar háztartások számára 

– vagy a kedvező feltételek helyett magasabb adókra, szűkebb támogatásokra lenne szükség, hogy a magyarok pénzét Brüsszel és hazai szövetségeseik elküldhessék az ukrán háborús maffiának Kijevbe.

Ezúttal a Tisza Párt miatt van szükség nemzeti konzultációra

Mint ahogyan arról az Origo is beszámolt, az újabb nemzeti konzultáció ötletének kezdőlöketét ezúttal a Tisza Párt adta, ugyanis kiderült: esetleges hatalomra kerülése esetén olyan adórendszert vezetne be, amely Brüsszel érdekeinek ugyan megfelelne, azonban minden magyarnak súlyos veszteséget jelentene. 

A kormánynak azért fontos, hogy minél többen elmondják a véleményüket a kérdéssor kapcsán, mert nemcsak Magyarországon kell megvédeni az eddig bevezetett családpolitikai és gazdasági intézkedéseket, hanem az Európai Unióban is. Amennyiben jelentős felhatalmazást kap a kormány, erőteljesebben tudja megvédeni ezen intézkedéseket.

A nemzeti konzultáció kérdései:

  1. Egyetért-e Ön azzal, hogy a jelenlegi egykulcsos jövedelemadó-rendszert egy magasabb adókulcsú, többsávos adórendszer váltsa fel?
  2. Egyetért-e Ön azzal, hogy szűkíteni kell a családi adókedvezményeket?
  3. Egyetért-e Ön azzal, hogy el kell törölni az adómentességet az édesanyáknál és a fiataloknál?
  4. Egyetért-e Ön azzal, hogy Magyarország az olcsóbb orosz energia helyett drágább forrásokból szerezzen be olajat és gázt, akkor is, ha emiatt nő a családok rezsiszámlája, és megszűnik a rezsicsökkentés?
  5. Egyetért-e Ön a vállalatok által fizetett társasági adó megemelésével?

 

 

