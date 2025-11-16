A Nemzeti Konzultáció már online is elérhető – hívta fel a figyelmet közösségi oldalán Orbán Balázs. A Miniszterelnök politikai igazgatója hangsúlyozta: amennyiben még nem töltötte ki papíron, most néhány perc alatt, digitálisan is megteheti, és elmondhatja véleményét a brüsszeli megszorítási tervekről.

Már online is kitölthető a nemzeti konzultáció (Forrás: Facebook)

Kifejtette, a konzultáció kérdései a közteherviselésről szólnak: arról,

mennyi pénz maradjon a magyar embereknél,

megmaradjanak-e a családi adókedvezmények,

és mennyibe kerüljön havonta a rezsi a magyar háztartások számára

– vagy a kedvező feltételek helyett magasabb adókra, szűkebb támogatásokra lenne szükség, hogy a magyarok pénzét Brüsszel és hazai szövetségeseik elküldhessék az ukrán háborús maffiának Kijevbe.

Ezúttal a Tisza Párt miatt van szükség nemzeti konzultációra

Mint ahogyan arról az Origo is beszámolt, az újabb nemzeti konzultáció ötletének kezdőlöketét ezúttal a Tisza Párt adta, ugyanis kiderült: esetleges hatalomra kerülése esetén olyan adórendszert vezetne be, amely Brüsszel érdekeinek ugyan megfelelne, azonban minden magyarnak súlyos veszteséget jelentene.

A kormánynak azért fontos, hogy minél többen elmondják a véleményüket a kérdéssor kapcsán, mert nemcsak Magyarországon kell megvédeni az eddig bevezetett családpolitikai és gazdasági intézkedéseket, hanem az Európai Unióban is. Amennyiben jelentős felhatalmazást kap a kormány, erőteljesebben tudja megvédeni ezen intézkedéseket.