Ez a nemzeti konzultáció tétje

Több visszajelzés is érkezett azzal kapcsolatban, hogy az emberek nem kapták meg a konzultációs íveket, emiatt a múlt hét folyamán elindult az online szavazási lehetőség is. Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a nemzeti konzultáció jelentőségéről beszélt.
„Van egy vita a magyar közéletben a jelenlegi adórendszer helyességéről, ismertté váltak a Tisza Párt tervei – amit megpróbáltak eltitkolni a választók elől –, tudjuk, hogy a Tisza Párt egy jelentős brutális adóemelésben gondolkodik” – mondta el Gulyás Gergely a nemzeti konzultációval kapcsolatosan Facebook-videóban.

Fotó: Origo

A nemzeti konzultáció tétje

A miniszter azt is hozzátette,

a Tisza Párt terveivel visszatérne a többkulcsos adóra, megszüntetné az egykulcsos adót, a kisvállalkozások is és közepes vállalkozások is fizetnének, és azokat a pénzeket, amelyeket Ukrajna támogatására akar használni, azokat adóemelésből gyűjtené be.

Megint elszólták magukat Magyar Péter emberei

„Ezért szerintünk fontos elvi vita is az, hogy az elmúlt tizenegynéhány év tapasztalatai alapján

a magyar választók kitartanak-e az egy kulcsadó rendszer mellett,

úgy gondolják-e, hogy ez jó, vagy pedig vissza kell térni az azt megelőző évtizedek progresszívnek nevezett, valójában igazságtalan több kulcsra adó rendszerére”

– mutatott rá a miniszter a nemzeti konzultáció fontosságára.

