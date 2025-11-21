Ez a nemzeti konzultáció tétje

„Van egy vita a magyar közéletben a jelenlegi adórendszer helyességéről, ismertté váltak a Tisza Párt tervei – amit megpróbáltak eltitkolni a választók elől –, tudjuk, hogy a Tisza Párt egy jelentős brutális adóemelésben gondolkodik” – mondta el Gulyás Gergely a nemzeti konzultációval kapcsolatosan Facebook-videóban.
A nemzeti konzultáció tétje
A miniszter azt is hozzátette,
a Tisza Párt terveivel visszatérne a többkulcsos adóra, megszüntetné az egykulcsos adót, a kisvállalkozások is és közepes vállalkozások is fizetnének, és azokat a pénzeket, amelyeket Ukrajna támogatására akar használni, azokat adóemelésből gyűjtené be.
„Ezért szerintünk fontos elvi vita is az, hogy az elmúlt tizenegynéhány év tapasztalatai alapján
a magyar választók kitartanak-e az egy kulcsadó rendszer mellett,
úgy gondolják-e, hogy ez jó, vagy pedig vissza kell térni az azt megelőző évtizedek progresszívnek nevezett, valójában igazságtalan több kulcsra adó rendszerére”
– mutatott rá a miniszter a nemzeti konzultáció fontosságára.