Megérkeztek a legfrissebb számok – ennyien töltötték ki eddig a nemzeti konzultációt

Már több mint egymillióan tiltakoznak a brüsszeli bábok adóemelési tervei ellen. A magyar emberek megértették, hogy nagy a tét. Köszönjük mindenkinek, aki már visszaküldte a nemzeti konzultációs kérdőívet – mondta el Hidvéghi Balázs a nemzeti konzultáció kapcsán pénteken, Magyarország Kormánya Facebook videó-bejegyzésében.
Magas a részvétel a nemzeti konzultáción
Az államtitkár hozzátette, a magas részvétel azt jelzi, hogy a magyar emberek látják, mi zajlik. Úgy fogalmazott, Brüsszel háborúra készül, a háború árát pedig többek között a magyarokkal akarják megfizettetni.
„A brüsszeli bábkormányoktól pénzbehajtást, adóemeléseket és megszorításokat várnak el. Nem véletlenül jönnek ki folyamatosan a Tisza Párttól is az adóemelésekre és megszorításokra vonatkozó tervek”
– hívta fel a figyelmet Hidvéghi az ellenzéki tervekre.
Az államtitkár sorolta, milyen következményei lennének az adóemeléseknek:
- a dolgozókat,
- a gyerekes családokat,
- a nyugdíjasokat
- és a vállalkozásokat is sújtanák.
Kiemelte,
ez a háborús adóemelő politika veszélyeztet mindent, amit az elmúlt 15 évben elértünk.
A politikus szerint nem túlzás azt mondani, hogy az adóemelések megélhetési válságba sodornának sok-sok magyar családot, nyugdíjasokat, vállalkozókat, dolgozó embereket, emellett arra bíztatott mindenkit, hogy töltsék ki a nemzeti konzultációt, ahogyan fogalmazott:
„Tiltakozzunk minél többen a brüsszeli háborús tervek és adóemelések ellen!”