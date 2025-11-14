Megérkeztek a legfrissebb számok – ennyien töltötték ki eddig a nemzeti konzultációt

Már több mint egymillióan tiltakoznak a brüsszeli bábok adóemelési tervei ellen. A magyar emberek megértették, hogy nagy a tét. Köszönjük mindenkinek, aki már visszaküldte a nemzeti konzultációs kérdőívet – mondta el Hidvéghi Balázs a nemzeti konzultáció kapcsán pénteken, Magyarország Kormánya Facebook videó-bejegyzésében.

Magas a részvétel a nemzeti konzultáción

Fotó: Origo

Magas a részvétel a nemzeti konzultáción

Az államtitkár hozzátette, a magas részvétel azt jelzi, hogy a magyar emberek látják, mi zajlik. Úgy fogalmazott, Brüsszel háborúra készül, a háború árát pedig többek között a magyarokkal akarják megfizettetni.

„A brüsszeli bábkormányoktól pénzbehajtást, adóemeléseket és megszorításokat várnak el. Nem véletlenül jönnek ki folyamatosan a Tisza Párttól is az adóemelésekre és megszorításokra vonatkozó tervek”

– hívta fel a figyelmet Hidvéghi az ellenzéki tervekre.

Az államtitkár sorolta, milyen következményei lennének az adóemeléseknek:

a dolgozókat,

a gyerekes családokat,

a nyugdíjasokat

és a vállalkozásokat is sújtanák.

Kiemelte,