Megérkeztek a legfrissebb számok – ennyien töltötték ki eddig a nemzeti konzultációt

Több mint egymillió kitöltött nemzeti konzultációs ív, a magyar emberek megértették, hogy nagy a tét – mondta el a Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára. Hidvéghi Balázs arról is beszélt a nemzeti konzultáció kapcsán, milyen következményei lennének az ellenzéki adóemeléseknek.
Már több mint egymillióan tiltakoznak a brüsszeli bábok adóemelési tervei ellen. A magyar emberek megértették, hogy nagy a tét. Köszönjük mindenkinek, aki már visszaküldte a nemzeti konzultációs kérdőívet – mondta el Hidvéghi Balázs a nemzeti konzultáció kapcsán pénteken, Magyarország Kormánya Facebook videó-bejegyzésében.

Magas a részvétel a nemzeti konzultáción
Az államtitkár hozzátette, a magas részvétel azt jelzi, hogy a magyar emberek látják, mi zajlik. Úgy fogalmazott, Brüsszel háborúra készül, a háború árát pedig többek között a magyarokkal akarják megfizettetni.

„A brüsszeli bábkormányoktól pénzbehajtást, adóemeléseket és megszorításokat várnak el. Nem véletlenül jönnek ki folyamatosan a Tisza Párttól is az adóemelésekre és megszorításokra vonatkozó tervek”

– hívta fel a figyelmet Hidvéghi az ellenzéki tervekre.

Az államtitkár sorolta, milyen következményei lennének az adóemeléseknek:

  • a dolgozókat,
  • a gyerekes családokat,
  • a nyugdíjasokat
  • és a vállalkozásokat is sújtanák.

Kiemelte,

ez a háborús adóemelő politika veszélyeztet mindent, amit az elmúlt 15 évben elértünk.

Hidvéghi Balázs: Brüsszel és Zelenszkij veszélyezteti a rezsicsökkentést

A politikus szerint nem túlzás azt mondani, hogy az adóemelések megélhetési válságba sodornának sok-sok magyar családot, nyugdíjasokat, vállalkozókat, dolgozó embereket, emellett arra bíztatott mindenkit, hogy töltsék ki a nemzeti konzultációt, ahogyan fogalmazott:

„Tiltakozzunk minél többen a brüsszeli háborús tervek és adóemelések ellen!”

