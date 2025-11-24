Hírlevél

Több mint 2 milliárd forint támogatást osztanak szét a Nemzeti Tehetségprogram 2025-ös nyertesei között – jelentette be Varga-Bajusz Veronika Facebook-videójában. Az államtitkár szerint idén csaknem ezer fiatal és projekt kap segítséget tehetsége kibontakoztatásához, a program pedig már 17 éve szolgálja a magyar és határon túli magyar fiatalokat.
Nemzeti TehetségprogramVarga-Bajusz Veronikaállamtitkár

Örömmel jelentem be, hogy kihirdettük a Nemzeti Tehetségprogram 2025-ös nyerteseit. Összesen több mint 2 milliárd forint támogatásban részesülnek tehetségük kibontakoztatásához – tájékoztatott Facebook-videójában Varga-Bajusz Veronika.

Varga-Bajusz Veronika. Nemzeti Tehetségprogram
Fotó:  MTI/Vasvári Tamás

A felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár kifejtette: ez a program immár 17 éve szolgálja a hazai és határon túli magyar fiatalokat, és célja, hogy minél több tehetséget találjanak meg és támogassanak. 

Büszkén mondhatom, hogy idén 659 fiatal kap ösztöndíjat a nemzet fiatal tehetségeiért kategóriában, és 296 projekt indulhat el a tehetségközelben felhívásból. Együtt építjük a jövőt, hiszen a tehetség nemzeti ügy, s a magyar kormány minden eszközzel támogatja, hogy ezek a fiatalok megtalálják a helyüket és kibontakoztathassák képességeiket

– fogalmazott. Arra biztatta követőit, hogy támogassák adójuk egy százalékával a Nemzeti Tehetségprogramot.

 

