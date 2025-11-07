Neonácikat pénzel az ukrán vállalat, amely Magyar Péterék applikációját fejlesztette

Hírlevél

25 perce
Olvasási idő: 8 perc
Már tvalay nyáron meglátta a lehetőséget a magyar piacban a Tisza Párt applikációját fejlesztő PettersonApps nevű ukrán cég vezetője – hívat fel a figyelmet az Ellenpont. Mint írták, Oleh Ostroveh az alkalmazottait is soviniszta és köztörvényes bűncselekményeket elkövető egységek támogatására kötelezi.
adatszivárgásTisza PártUkrajna

Gyilkosokat pénzel az ukrán informatikai vállalat, amelynek Magyar Péterék kijátszhatták 200 ezer magyar ember adatait – erről ír az Ellenpont. A bog szerint minden jel arra mutat: Magyar Péterék nem mondanak igazat, mikor tagadják, hogy ukránok kezére játszották volna kétszázezer magyar ember adatait. 

Oleh Osztroverh, a PettersonApps igazgatója neonácikat támogat (Forrás: Ellenpont)
Emlékezetes, a Tisza Világ nevű alkalmazás első adatszivárgási botrányakor kiderült, hogy egy ukrán cég, a PettersonApps is részt vett az applikáció fejlesztésében, Magyar Péterék azonban tagadták ezt. Bár a nyilvánosságra került metaadatok alapján eddig is tudni lehetett, hogy a PettersonApps egyik fejlesztője, egy bizonyos Miroslav Tokar dolgozott az applikáció fejlesztésén. 

Az Ellenpont most rábukkant egy interjúra, amelyben Oleh Osztroverh, a vállalat igazgatója személyesen beszél a német Deutsche Wellének nyilatkozva arról, hogy 2024 júniusában arról, hogy cége számára új lehetőségek nyíltak meg Közép-Európában, azon belül Magyarországon. 

Mint írták, Tokar nevének felbukkanása a Tisza kiszivárgott adatbázisának metaadataiban és Ostroverh nyilatkozata együtt egyértelműen arra utalnak, hogy a PettersonApps fontos új projektje nem más, mint a Tisza Világ applikáció. 

Ez tehát azt is jelenti, hogy valóban Ukrajnába kerülhettek annak a kétszázezer magyar embernek a személyes adatai, akik regisztráltak a Tisza Párt alkalmazásába

–  állapította meg az Ellenpont.

A háború támogatása, mint jótékonykodás

A blog felhívta a figyelmet arra is, a PettersonApps Instagram-oldalán több, első ránézésre ártalmatlannak tűnő videó érhető el Oleh Osztroverhről és csapatáról. Úgy vélik, az egyik felvétel különösen figyelemre méltó: azt mutatja be, hogyan ünneplik meg minden évben Ostroverh születésnapját, október 25-ét. 

A vállalati tradíció szerint ezen a napon a cég munkatársai „jótékonysági célokra” adakoznak, így tisztelegve a vezetőjük előtt. Azonban egy rövid bejátszás, amely egy alkalmazott telefonképernyőjét mutatja, egészen más képet fest erről az állítólagos jótékonykodásról.

  • videóban látható átutalások címzettjei között ugyanis több a háborút támogató ukrán alapítvány is szerepel.
  • A posztban felbukkan a Pritula Alapítvány, amely a fronton harcoló ukrán egységek számára szerez be fegyvereket és technikai eszközöket.
  • Szintén megjelenik a „Térj vissza élve” nevű alap, amely katonák hazaszállítására, illetve a sebesültek ellátására gyűjt,
  • valamint a „Pakold be az egész eget”elnevezésű projekt, amely drónokat vásárol a hadsereg számára.
  • A legellentmondásosabb azonban a Szternenko Alap, amelyet egy hírhedt odesszai aktivista, Szerhij Szternenko nevéhez kötnek, akit a BBC már 2020-ban is "az odesszai gyilkosként" emlegetett.

Oleh Osztroverh alapítványa egy neonáci gyilkost is támogat

Az Ellenpont azt írta, Szternenko részt vett a 2014. május 2-i odesszai összecsapásokban is, ahol több mint 40 ember halt meg. Az áldozatok többsége olyan tüntető volt, aki a nyugati sajtóban „demokratikus fordulatként” hivatkozott Majdan téri forradalmat külföldi puccskísérletnek tartotta. A későbbi években több erőszakos incidenssel is összefüggésbe hozták: emberrablási, kábítószer-kereskedelmi és emberölési ügyek gyanúsítottjaként is nyomozás indult ellene.

A letartóztatott Szerhij Szternenko (Forrás: Ellenpont)
A blog szerint az, hogy egy elvileg civil vállalat  ilyen szervezeteknek utal rendszeresen pénzt, világosan mutatja a szervezet elköteleződését a szélsőséges eszmék iránt. Szerintük súlyosbítja a helyzetet, hogy a vállalatot vezető Ostroverh ezeknek a szervezeteknek a támogatását gyakorlatilag kötelezővé tette a vállalat alkalmazottjai számára. 

A támogatott projektek között nemcsak fegyver- és drónvásárlások, hanem katonai járművek, például dzsipek beszerzése is szerepel. És bár ezek a felajánlások hivatalosan „önkéntes” adományok, a videó tanúsága szerint egyértelműen elvárt, hogy az alkalmazottak anyagilag is támogassák a hadsereg felfegyverzését és a szélsőséges szervezeteket

– emelték ki.

