Neonácikat pénzel az ukrán vállalat, amely Magyar Péterék applikációját fejlesztette

Gyilkosokat pénzel az ukrán informatikai vállalat, amelynek Magyar Péterék kijátszhatták 200 ezer magyar ember adatait – erről ír az Ellenpont. A bog szerint minden jel arra mutat: Magyar Péterék nem mondanak igazat, mikor tagadják, hogy ukránok kezére játszották volna kétszázezer magyar ember adatait.

Oleh Osztroverh, a PettersonApps igazgatója neonácikat támogat (Forrás: Ellenpont)

Emlékezetes, a Tisza Világ nevű alkalmazás első adatszivárgási botrányakor kiderült, hogy egy ukrán cég, a PettersonApps is részt vett az applikáció fejlesztésében, Magyar Péterék azonban tagadták ezt. Bár a nyilvánosságra került metaadatok alapján eddig is tudni lehetett, hogy a PettersonApps egyik fejlesztője, egy bizonyos Miroslav Tokar dolgozott az applikáció fejlesztésén.

Az Ellenpont most rábukkant egy interjúra, amelyben Oleh Osztroverh, a vállalat igazgatója személyesen beszél a német Deutsche Wellének nyilatkozva arról, hogy 2024 júniusában arról, hogy cége számára új lehetőségek nyíltak meg Közép-Európában, azon belül Magyarországon.

Mint írták, Tokar nevének felbukkanása a Tisza kiszivárgott adatbázisának metaadataiban és Ostroverh nyilatkozata együtt egyértelműen arra utalnak, hogy a PettersonApps fontos új projektje nem más, mint a Tisza Világ applikáció.

Ez tehát azt is jelenti, hogy valóban Ukrajnába kerülhettek annak a kétszázezer magyar embernek a személyes adatai, akik regisztráltak a Tisza Párt alkalmazásába

– állapította meg az Ellenpont.

A háború támogatása, mint jótékonykodás

A blog felhívta a figyelmet arra is, a PettersonApps Instagram-oldalán több, első ránézésre ártalmatlannak tűnő videó érhető el Oleh Osztroverhről és csapatáról. Úgy vélik, az egyik felvétel különösen figyelemre méltó: azt mutatja be, hogyan ünneplik meg minden évben Ostroverh születésnapját, október 25-ét.

A vállalati tradíció szerint ezen a napon a cég munkatársai „jótékonysági célokra” adakoznak, így tisztelegve a vezetőjük előtt. Azonban egy rövid bejátszás, amely egy alkalmazott telefonképernyőjét mutatja, egészen más képet fest erről az állítólagos jótékonykodásról.

videóban látható átutalások címzettjei között ugyanis több a háborút támogató ukrán alapítvány is szerepel.

több a háborút támogató ukrán alapítvány is szerepel. A posztban felbukkan a Pritula Alapítvány, amely a fronton harcoló ukrán egységek számára szerez be fegyvereket és technikai eszközöket.

Szintén megjelenik a „Térj vissza élve” nevű alap, amely katonák hazaszállítására, illetve a sebesültek ellátására gyűjt,

valamint a „Pakold be az egész eget”elnevezésű projekt, amely drónokat vásárol a hadsereg számára.

A legellentmondásosabb azonban a Szternenko Alap, amelyet egy hírhedt odesszai aktivista, Szerhij Szternenko nevéhez kötnek, akit a BBC már 2020-ban is "az odesszai gyilkosként" emlegetett.

Oleh Osztroverh alapítványa egy neonáci gyilkost is támogat

Az Ellenpont azt írta, Szternenko részt vett a 2014. május 2-i odesszai összecsapásokban is, ahol több mint 40 ember halt meg. Az áldozatok többsége olyan tüntető volt, aki a nyugati sajtóban „demokratikus fordulatként” hivatkozott Majdan téri forradalmat külföldi puccskísérletnek tartotta. A későbbi években több erőszakos incidenssel is összefüggésbe hozták: emberrablási, kábítószer-kereskedelmi és emberölési ügyek gyanúsítottjaként is nyomozás indult ellene.