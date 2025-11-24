Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Botrány a háttérben: kiszivárgott, hogy ki írta valójában a Trump-béketervet

család

Adjunk esélyt azoknak a gyerekeknek is, akiket a kórházban hagytak

41 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
„Nem minden kisgyermek fogadható azonnal örökbe, de értük is mindent meg kell tenni." A nevelőszülők embert próbáló feladatáról is beszélt Kardosné Gyurkó Kata, a gyermekvédelmi nevelőszülői rendszerrel és az örökbefogadással kapcsolatos koordinációért felelős miniszterelnöki biztos.
Link másolása
Vágólapra másolva!
családkórházbannevelőszülőörökbefogadásgyerek

A legfontosabb feladatom, hogy esélyt adjunk azoknak a gyerekeknek is, akiket a „kórházban hagytak" – hogy megtapasztalhassák a szeretetet, a család erejét. A nevelőszülők embert próbáló feladatáról is beszélt Kardosné Gyurkó Kata, a gyermekvédelmi nevelőszülői rendszerrel és az örökbefogadással kapcsolatos koordinációért felelős miniszterelnöki biztos.

Nevelőszülők, KardosnéGyurkóKatalin, KIM, Kardosné Gyurkó Kata
A nevelőszülők embert próbáló feladatáról is beszélt Kardosné Gyurkó Kata
Fotó: Facebook/Kardosné Gyurkó Kata

A nevelőszülők embert próbáló feladata

A miniszterelnöki biztos felhívta a figyelmet arra, hogy nem minden kisgyermek fogadható azonnal örökbe, de értük is mindent meg kell tenni. Ezért fordult a nevelőszülőkhöz – azokhoz, akik ezt az embert próbáló, mégis felemelő hivatást választották.

Pénteken a nevelőszülői hálózat vezetőivel találkozott Kardosné Gyurkó Kata és arra kérte őket, mérjék fel, hányan lennének készek magukhoz venni egy újszülöttet, egy apró csecsemőt. Ez az egyik legnagyobb áldozat:

a legkisebbeket a legnehezebb beilleszteni egy család életébe

– tette hozzá, majd végezetül hangsúlyozta:

„De ők képesek erre. És ezért végtelenül hálásak vagyunk nekik. Köszönjük, hogy reményt adnak – családot, ahol eddig nem volt”

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!