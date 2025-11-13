Óriási pofont kapott Von der Leyen és Zelenszkij a magyar szavazóktól

A kutatásban a Nézőpont azt vizsgálta, hogy a magyar lakosság körében általánosan, a kormánypárti, valamint a tiszás szavazók körében milyen megítélés alá esnek ezek a nemzetközi közszereplők – írta a Mandiner.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője rámutatott, hogy pártállástól függetlenül XIV. Leó pápa messze a legnépszerűbb és a második legnépszerűbb aktor – bár kicsit megosztóan – Donald Trump lett.

Az Egyesült Államok elnöke negyvennégy százalékban pozitív megítélést kapott a teljes szavazók körében.

A Fidesz-szavazók körében Trump nyolcvanhárom százalékos népszerűségnek örvend, míg a Tiszát támogatók több mint háromnegyede elutasítóan vélekedett az elnökről – írta a lap.

A Nézőpont kutatási eredménye nem kíméli Von der Leyent és Zelenszkijt

A legnagyobb meglepetést Von der Leyen és Zelenszkij megítélése hozta. Mráz kiemelte, hogy bár mindketten Magyar Péter szövetségesének számítanak, ennek ellenére mindkettőjük esetében csupán a Tisza szavazók fele van róluk jó véleménnyel.

„A Tisza-szavazók sem biztosak abban, hogy jó nekik ez a két ember”

– fogalmazott az elemző.

A kutatásból az is látszik, hogy a teljes szavazók körében mindkét személy kétharmados elutasítottsággal rendelkezik.

