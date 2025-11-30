Nyerges Attila: A Nélküled mindenhol otthon van a Kárpát-medencében

A nyíregyházi Háborúellenes Gyűlés egyik legmeghatóbb pillanata kétségtelenül az volt, amikor Nyerges Attila és Radics Gigi együtt adták elő a Nélküled című dalt, amely mára az összetartozás és a nemzeti egység jelképévé vált. A gyűlésen az Ismerős Arcok frontembere a Varga Attilának adott rövid interjújában a dal különleges erejéről és a közönséggel való kapcsolatáról beszélt.

A Digitális Polgári Körök nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésének záróprodukcióját Nyerges Attila, az Ismerős Arcok frontembere és Radics Gigi közös előadása tette emlékezetessé. Nyerges Attila a Varga Attilával készült interjúban elmondta, hogy a Nélküled című dal mindenhol ugyanazzal a szeretettel találkozik, ahol magyar emberek élnek. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség



Nyerges Attila: A Nélküled egy olyan közös érzelmi tapasztalat lett, amely generációkat köt össze

A Nélküleddel jöttünk, de ami a különlegességét adja, az az, hogy az ország egyik legjobb énekesnőjével adhatjuk elő Ildivel, hála a Jóistennek”

- mondta Nyerges Attila, utalva Radics Gigire, akivel közösen léptek színpadra a nagyszabású esemény végén.

A magyar lelátók himnusza, a Nélküled Radics Gigi és Nyerges Attila előadásában a nyíregyházi háborúellenes gyűlésen. 🇭🇺🇭🇺🇭🇺 pic.twitter.com/HKnABRHGhN — HírTV (@hirtv) November 29, 2025

Az énekes szerint a dal üzenete minden magyar ember szívében otthonra talált, függetlenül attól, hogy az ország mely pontján vagy akár a határon túl csendül fel.

Az a jó ebben a dalban, hogy a Kárpát-medencében bármerre megyek, ugyanolyan szeretettel fogadják. Az, hogy én ezt itt adhatom elő, megtiszteltetés nekem és a zenekar részére is”

- mondta a zenész

Nyerges Attila azt is elmondta, hogy a Nélküled mára sokkal több, mint a koncertrepertoár része, mert ez a dal mára már egy olyan közös érzelmi tapasztalat lett, amely generációkat köt össze.