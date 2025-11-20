Megnyílt a honvédség új játszótere Nyíregyházán – ilyen élményeket kínál

Az új Nyíregyházi Honvédelmi Központ egy olyan misszió része, amely minél megfoghatóbban és élményszerűbben szeretné megmutatni a hadsereg különleges világát – mondta a honvédelmi miniszter a létesítmény megnyitóján csütörtökön.

Nyíregyháza igen komoly katonai múlttal rendelkező város Fotó: Facebook

Szalay-Bobrovniczky Kristóf közölte, néhány évvel ezelőtt jött az ötlet, hogy bővítsék ki a hagyományos múzeumi eszköztárat egy olyan központtal, amely közvetlenebb nyelven szól a fiatalokhoz és az idősekhez, valamint az ott és abban a pillanatban élvezhető élményre koncentrál. Ennek a feladatnak a betöltésére a budapesti Bálna tűnt alkalmas helynek, amelyet a Honvédelmi Minisztérium rendezvényközpontként is használ.

Nyíregyháza: élmény helyben

A hadtörténelmi bemutató mellett gokartpálya létesült az épületben, ki lehet próbálni az airsoft lövészetet, az ejtőernyős ugrás szimulációját, ezekkel az épületet nagyon vonzóvá és érdekessé tették a családok, az iskolák és a látogatók számára – sorolta.

Ezt az élményt Nyíregyházára is elhozták, amely igen komoly katonai múlttal rendelkező város. A belvárosban kialakított épület megújult arculatú toborzópontként is funkcionál

– mondta.

Nagyon jók a toborzási adatok Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is, a területvédelmi tartalékosok toborzására koncentráló Szeretem-megvédem című kampány egyik legjobb eredményét a város és a vármegye adta – hangoztatta a miniszter.

Kipróbálhatják a szimulációs eszközöket, a szabadulószobát és a VR-szemüveget is

Mihócza Zoltán altábornagy, a Honvéd Vezérkar Főnökének területvédelmi helyettese elmondta: az új élményközpont a honvédség és a civil közösség találkozóhelye lesz, az érdeklődők megismerhetik, hogyan és milyen eszközökkel szolgálnak a magyar honvédek, kipróbálhatják például a szimulációs eszközöket, a szabadulószobát és a VR-szemüveget is.

Bizalom kell a társadalom és a Magyar Honvédség között, ezért szükséges kilépnünk a laktanyák falai közül, ezért vagyunk itt, megmutatjuk magunkat

– fogalmazott az altábornagy. Kovács Ferenc, a város Fidesz-KDNP-s polgármestere hangsúlyozta: olyan intézmény nyitja meg kapuit, amely egyszerre szolgálja a közösséget, a honvédséget, az ország védelmét, a jövő generációit, és teljesen újszerű, modern szemlélettel viszi tovább a katonai hagyományokat.