Nyomoz a rendőrség a Tisza Párt újabb botrányának ügyében

Kétszázezres tiszás lista szivároghatott ki

A hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón a napokban: csaknem kétszázezer nevet és hozzá tartozó megannyi más információt tartalmaz.

Több jel is arra utal, hogy a Tisza Párt hibájából, mobiltelefonos alkalmazásukból, a Tisza Világból szivárgott ki a kétszáz ezres lista.

Egyrészt van átfedés a nagyjából húszezer nevet tartalmazó, októberben kikerült lista és a mostani tartalma között, másrészt több olyan véleményt is találtak szakportálon és a közösségi médiában, amelyek szintén az adatok valódiságát támasztják alá.

A lista kapcsán érdemes megemlíteni egy magyar számítástechnikai szakportálon megjelent bejegyzést. A hardverteszteket, híreket és közösségi fórumot kínáló Prohardver.hu oldalra november elsején került ki egy szöveg – ami azóta egyébként el is tűnt – ezzel a címmel: „Kiszivárgott a LeakBase fórumon a Tisza Világ 200 000 felhasználója”.

Vajon Ukrajnában köthettek-e ki a személyes adatok?

A bejegyzés szerzője láthatóan elmerült az adathalmazban, leírta ugyanis, hogy az elején teszteléshez, fejlesztéshez használt fiókok, valamint belső körös szereplők, például adminok találhatók. Ide tartozik az is, hogy bár Magyar Péterék tagadják, több ukrán szakember is részt vehetett a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásának kifejlesztésében, tesztelésében. Kérdés, hogy Ukrajnában kötött-e ki sok tízezer tiszás adata.

