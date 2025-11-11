Nyomoz a rendőrség a Tisza Párt újabb botrányának ügyében

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) november 4-én hivatalból nyomozást rendelt el ismeretlen tettes ellen információs rendszer vagy adat megsértése bűntett gyanúja miatt – olvasható a Police.hu-n.
A rendőrség közleményében hangsúlyozta, hogy a nyomozás elrendelésére a Tisza Párt „Tisza Világ” elnevezésű mobilalkalmazásához köthető adatbázisból nyilvánosságra került adatok miatt került sor.
Az eljárás során a Nemzeti Nyomozó Iroda felvette a kapcsolatot a társhatóságokkal is, akikkel a különleges szakértelmet igénylő kérdések megválaszolása, a tényállás teljeskörű felderítése, valamint az esetlegesen felmerülő más bűncselekmények megállapítása érdekében szorosan együttműködik – írta a rendőrség.
Az információs rendszer vagy adat megsértése bűncselekmény mellett a jogosulatlan adatkezeléssel kapcsolatban felmerült további bűncselekmények miatt tett feljelentések vonatkozásában a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező területi rendőri szervek folytatnak nyomozást – olvasható a közleményben.
Kétszázezres tiszás lista szivároghatott ki
A hatalmas adatbázis jelent meg a világhálón a napokban: csaknem kétszázezer nevet és hozzá tartozó megannyi más információt tartalmaz.
Több jel is arra utal, hogy a Tisza Párt hibájából, mobiltelefonos alkalmazásukból, a Tisza Világból szivárgott ki a kétszáz ezres lista.
Egyrészt van átfedés a nagyjából húszezer nevet tartalmazó, októberben kikerült lista és a mostani tartalma között, másrészt több olyan véleményt is találtak szakportálon és a közösségi médiában, amelyek szintén az adatok valódiságát támasztják alá.
A lista kapcsán érdemes megemlíteni egy magyar számítástechnikai szakportálon megjelent bejegyzést. A hardverteszteket, híreket és közösségi fórumot kínáló Prohardver.hu oldalra november elsején került ki egy szöveg – ami azóta egyébként el is tűnt – ezzel a címmel: „Kiszivárgott a LeakBase fórumon a Tisza Világ 200 000 felhasználója”.
Vajon Ukrajnában köthettek-e ki a személyes adatok?
A bejegyzés szerzője láthatóan elmerült az adathalmazban, leírta ugyanis, hogy az elején teszteléshez, fejlesztéshez használt fiókok, valamint belső körös szereplők, például adminok találhatók. Ide tartozik az is, hogy bár Magyar Péterék tagadják, több ukrán szakember is részt vehetett a Tisza Párt mobiltelefonos alkalmazásának kifejlesztésében, tesztelésében. Kérdés, hogy Ukrajnában kötött-e ki sok tízezer tiszás adata.
