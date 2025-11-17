Mutatjuk, mikor érkezik a 14. havi nyugdíj

2026-tól a nyugdíjasok minden évben ‒ a tizenharmadik havi nyugdíjon felül ‒ tizennegyedik havi nyugdíjban részesülnek. A juttatás bevezetése fokozatosan történik. A tizennegyedik havi nyugdíj összege a kifizetésének első évében, 2026-ban a nyugellátás 25 százaléka, és a Kormány döntése szerint 2030-ig el kell érnie a nyugellátás összegének 100 százalékát – található meg a Parlament honlapján az erről szóló törvénymódosító javaslat.

Egyheti nyugdíjat fizet ki a 14. havi nyugdíjból jövő februárban a magyar kormány

A képen: Budapest, 2023. február 8. Postás dupla nyugdíjat kézbesít egy nőnek a főváros XIII. kerületében 2023. február 8-án. Korábban kézhez kaphatják a februári, valamint az emelt összegű 13. havi nyugdíjat, és számos más nyugdíjszerű ellátást azok, akik azt postai úton kérték. Akik bankszámlára kapják a járandóságukat, azokhoz február 10-én érkezik az utalás.

Fotó: MTI/Bruzák Noémi

A tizennegyedik havi nyugdíjhoz hasonló módon kapnak tizennegyedik havi ellátást a nyugdíjszerű ellátásokban részesülő személyek. A tizennegyedik havi ellátásról kormányrendelet rendelkezik.