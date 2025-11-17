Mutatjuk, mikor érkezik a 14. havi nyugdíj

2026-tól a nyugdíjasok minden évben ‒ a tizenharmadik havi nyugdíjon felül ‒ tizennegyedik havi nyugdíjban részesülnek. A juttatás bevezetése fokozatosan történik. A tizennegyedik havi nyugdíj összege a kifizetésének első évében, 2026-ban a nyugellátás 25 százaléka, és a Kormány döntése szerint 2030-ig el kell érnie a nyugellátás összegének 100 százalékát – található meg a Parlament honlapján az erről szóló törvénymódosító javaslat.
Egyheti nyugdíjat fizet ki a 14. havi nyugdíjból jövő februárban a magyar kormány
A tizennegyedik havi nyugdíjhoz hasonló módon kapnak tizennegyedik havi ellátást a nyugdíjszerű ellátásokban részesülő személyek. A tizennegyedik havi ellátásról kormányrendelet rendelkezik.
A tizennegyedik havi nyugdíj ‒ a tizenharmadik havi nyugdíjjal megegyező módon
annak a nyugdíjasnak jár, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév februárjára részesült az ellátásban.
Tizenharmadik havi nyugdíjat és tizennegyedik havi nyugdíjat
- a nyugellátásban részesülők, vagyis az öregségi nyugdíjasok,
- a hozzátartozói nyugellátásban részesülők
- és a szövetkezeti járadékosok kapnak.