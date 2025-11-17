Mutatjuk, mikor érkezik a 14. havi nyugdíj

Hírlevél

A Parlament előtt a 14. havi nyugdíj mértékét és módszerét szabályozó törvénymódosítás. A kormány nevében a nemzetgazdasági miniszter nyújtotta be jóváhagyásra. Mutatjuk a részleteket a 14. havi nyugdíj bevezetéséről!
2026-tól a nyugdíjasok minden évben ‒ a tizenharmadik havi nyugdíjon felül ‒ tizennegyedik havi nyugdíjban részesülnek. A juttatás bevezetése fokozatosan történik. A tizennegyedik havi nyugdíj összege a kifizetésének első évében, 2026-ban a nyugellátás 25 százaléka, és a Kormány döntése szerint 2030-ig el kell érnie a nyugellátás összegének 100 százalékát – található meg a Parlament honlapján az erről szóló törvénymódosító javaslat.

A tizennegyedik havi nyugdíjhoz hasonló módon kapnak tizennegyedik havi ellátást a nyugdíjszerű ellátásokban részesülő személyek. A tizennegyedik havi ellátásról kormányrendelet rendelkezik.

Már hivatalos: ekkor érkezik a 14. havi nyugdíj!

A tizennegyedik havi nyugdíj ‒ a tizenharmadik havi nyugdíjjal megegyező módon

annak a nyugdíjasnak jár, aki a tárgyévet megelőző év legalább egy napjára, valamint a tárgyév februárjára részesült az ellátásban.

Tizenharmadik havi nyugdíjat és tizennegyedik havi nyugdíjat

  • a nyugellátásban részesülők, vagyis az öregségi nyugdíjasok,
  • a hozzátartozói nyugellátásban részesülők
  • és a szövetkezeti járadékosok kapnak.
