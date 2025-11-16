Fontos bejelentés: korábban jön a decemberi nyugdíj

Miközben a főszabály szerint minden hónap 12-én érkezik a nyugdíj – hétvége esetén néhány nappal előbb –, decemberben más a menetrend. A Magyar Államkincstár közlése szerint idén december 2-án, kedden utalják a 12. havi nyugellátást, vagyis a megszokottnál lényegesen korábban kapják kézhez a nyugdíjasok a pénzt. Aki postán kapja a nyugdíját, annak a korábban megküldött kifizetési naptár alapján érdemes figyelni a postás érkezését.

Örömhír: decemberben a megszokottnál korábban érkezik a nyugdíj

