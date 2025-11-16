Hírlevél

Rendkívüli

Százezres bejelentést tett Orbán Viktor

Magyar Nemzet

Fontos bejelentés: korábban jön a decemberi nyugdíj

Hamarabb utalja a kincstár a decemberi nyugdíjakat, így a jogosultak már a hónap elején számíthatnak az összegre – írta a Magyar Nemzet. A Magyar Államkincstár friss listát tett közzé a pontos dátummal.
Miközben a főszabály szerint minden hónap 12-én érkezik a nyugdíj – hétvége esetén néhány nappal előbb –, decemberben más a menetrend. A Magyar Államkincstár közlése szerint idén december 2-án, kedden utalják a 12. havi nyugellátást, vagyis a megszokottnál lényegesen korábban kapják kézhez a nyugdíjasok a pénzt. Aki postán kapja a nyugdíját, annak a korábban megküldött kifizetési naptár alapján érdemes figyelni a postás érkezését.

Ritkaság a 14. havi nyugdíj

A novemberi nyugdíjak már az 1,6 százalékos emeléssel és a nyugdíjkorrekcióval érkeztek. Orbán Viktor pedig a héten ismertette a 14. havi nyugdíj kifizetésének részleteit is. Ez az intézmény egyébként Európában ritkaságnak számít: a Magyar Nemzet szerint jelenleg mindössze négy EU-tagország alkalmazza – Lengyelország, Ausztria, Spanyolország és Portugália.

