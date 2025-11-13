Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Gulyás Gergely fontos döntéseket jelent be – kövesse a Kormányinfót élőben!

Gyász!

Szörnyű tragédia: két kiváló magyar atlétát gyászol a sportvilág

Orbán Viktor

Már hivatalos: ekkor érkezik a 14. havi nyugdíj!

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A kormány a szerdai ülésén úgy döntött, hogy a 14. havi nyugdíjat bevezeti – jelentette be Orbán Viktor. A miniszterelnök emlékeztetett, a 13. havi nyugdíjat a baloldali kormányok 2010 előtt elvették a nyugdíjasoktól, a nemzeti kormány visszaadta.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Orbán Viktorfebruárban14. havi nyugdíjnugdíjösszeg

„Az elmúlt évek során sikerült a 13. havi nyugdíjat visszaadnunk, és most elérkezett az ideje annak, hogy egy újabb nagy lépést tegyünk, bevezetjük a 14. havi nyugdíjat" – közölte a kormányfő, aki tudatta, a gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy

jövő februárban a rendes nyugdíj mellé minden nyugdíjas honfitársunk megkapja majd a rendes nyugdíját, megkapja a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj egyheti összegét, vagyis az egynegyedét.

Jelezte, egy évvel később a következőt és így tovább.

Orbán Viktor leszögezte, „amit vállaltunk, azt betartjuk." Hangsúlyozta, a nemzeti kormánnyal azok is jól járnak, akik nem rájuk szavaznak. 

Ezt a nyugdíjat mindenki megkapja, mindegy, kire szavazott

– emelte ki a miniszterelnök.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!