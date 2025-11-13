Már hivatalos: ekkor érkezik a 14. havi nyugdíj!

„Az elmúlt évek során sikerült a 13. havi nyugdíjat visszaadnunk, és most elérkezett az ideje annak, hogy egy újabb nagy lépést tegyünk, bevezetjük a 14. havi nyugdíjat" – közölte a kormányfő, aki tudatta, a gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy

jövő februárban a rendes nyugdíj mellé minden nyugdíjas honfitársunk megkapja majd a rendes nyugdíját, megkapja a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj egyheti összegét, vagyis az egynegyedét.

Jelezte, egy évvel később a következőt és így tovább.

Orbán Viktor leszögezte, „amit vállaltunk, azt betartjuk." Hangsúlyozta, a nemzeti kormánnyal azok is jól járnak, akik nem rájuk szavaznak.

Ezt a nyugdíjat mindenki megkapja, mindegy, kire szavazott

– emelte ki a miniszterelnök.