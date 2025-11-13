Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Gulyás Gergely fontos döntéseket jelent be – kövesse a Kormányinfót élőben!

Gyász!

Szörnyű tragédia: két kiváló magyar atlétát gyászol a sportvilág

nyugdíjas

Újabb őrült tiszás ötlet a nyugdíjasok ellen – ezt önnek is látnia kell!

23 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Nem bír magával Petschnig Mária Zita, a Tisza Párt tanácsadója, aki ezúttal azzal az elképesztő javaslattal rukkolt elő, hogy a szerinte jobb módú nyugdíjasok mondjanak le önként a nyugdíjuk egy részéről.
Link másolása
Vágólapra másolva!
nyugdíjasBrüsszeljavaslatTisza

Egy május végi balatonalmádi fórumon, a Bakony-Balaton Szabadegyetemen beszélt arról a Tisza Párt szakértője, hogy az általa "gazdag"-nak tartott nyugdíjasok mondjanak le a nyugdíjuk egy részéről a többiek javára. Ahogy ő fogalmaz: "több szolidaritást elvárva tőlük" – szúrta ki az Ellenpont. A portál felidézte, hogy Petsching Mária Zita úgy fogalmazott a felszólalásában, hogy

 …hát legalább a 13. havi nyugdíjat ne nyugdíjarányosan osszák el, hanem van egy alap, mondjuk ez 600 milliárd Ft, akkor a kicsik kapjanak többet, tehát az alacsony nyugdíjasok kapjanak többet, a nagyok kevesebbet, vagy esetleg legyen ennyi szolidaritás a nyugdíjas társadalmon belül, hogy akinek tényleg nagyon jól megy, nem tud mit kezdeni annyi nyugdíjjal, nem tud vele mit kezdeni, az legyen szolidáris.

A Tisza tanácsadójának állásfoglalása nem meglepő annak fényében, hogy korábban már több alkalommal is a nyugdíjak sarcolásáról elmélkedett. Ismert, egyik beszédében kinevette a 13. havi nyugdíj intézményét.

 – Mindenféle örömüzenetet össze kell szedni a kormánynak, de hallottuk, hogy kifizetik a 13. havi nyugdíjat mindenképpen, ellentétben azzal, amit ugye Brüsszel akar, meg egyes közgazdászok Magyarországon akarnak 

– fogalmazott gúnyosan.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!