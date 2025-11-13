Újabb őrült tiszás ötlet a nyugdíjasok ellen – ezt önnek is látnia kell!

Egy május végi balatonalmádi fórumon, a Bakony-Balaton Szabadegyetemen beszélt arról a Tisza Párt szakértője, hogy az általa "gazdag"-nak tartott nyugdíjasok mondjanak le a nyugdíjuk egy részéről a többiek javára. Ahogy ő fogalmaz: "több szolidaritást elvárva tőlük" – szúrta ki az Ellenpont. A portál felidézte, hogy Petsching Mária Zita úgy fogalmazott a felszólalásában, hogy

…hát legalább a 13. havi nyugdíjat ne nyugdíjarányosan osszák el, hanem van egy alap, mondjuk ez 600 milliárd Ft, akkor a kicsik kapjanak többet, tehát az alacsony nyugdíjasok kapjanak többet, a nagyok kevesebbet, vagy esetleg legyen ennyi szolidaritás a nyugdíjas társadalmon belül, hogy akinek tényleg nagyon jól megy, nem tud mit kezdeni annyi nyugdíjjal, nem tud vele mit kezdeni, az legyen szolidáris.

A Tisza tanácsadójának állásfoglalása nem meglepő annak fényében, hogy korábban már több alkalommal is a nyugdíjak sarcolásáról elmélkedett. Ismert, egyik beszédében kinevette a 13. havi nyugdíj intézményét.

– Mindenféle örömüzenetet össze kell szedni a kormánynak, de hallottuk, hogy kifizetik a 13. havi nyugdíjat mindenképpen, ellentétben azzal, amit ugye Brüsszel akar, meg egyes közgazdászok Magyarországon akarnak

– fogalmazott gúnyosan.