Amit Magyar Péterék a nyugdíjjal tennének, arra még a kommunisták is csettintettek volna egyet

Olyat még a legdurvább kommunizmus alatt sem láttunk, hogy a nyugdíjakat megadóztatták volna – mutatott rá Az igazság órája című műsorban az Alapjogokért Központ operatív igazgatója, hívta fel a figyelmet a Magyar Nemzet. Törcsi Péter emlékeztetett: a 13. havi nyugdíjat Bajnai szakértői kormánya elvette, egy szakértői kormány pedig mindig balosokból tevődik össze és mindig a fűnyíróelv mentén végzi a gazdaságpolitikáját.

Simonovics András tiszás szakártő kőkeményen megadóztatná a nyugdíjakat (Forrás: Youtube)

Rámutatott: a Tisza Párt pedig hiába tagadja, de a gazdaságpolitikája nemhogy baloldali, szélsőbaloldali. Szerinte ezt igazolja Simonovics András tiszás szakértő kijelentései a nyugdíjak megadóztatásáról.

A műsorban Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója hozzátette: elég azt figyelni, hogy a Tisza-közeli szakértőknek milyen gazdaságpolitikai üzenetei vannak, és ebből kirajzolódik egy egyértelmű cél.

Megjelennek a liberális gazdaságpolitika premisszái, és ezek mentén próbálnák átalakítani azt a gazdaságpolitikai rendszert, ami 2010 után létrejött

– mutatott rá, majd kifejtette: az új rendszerben a munkát terhelő adók csökkentek, a fogyasztást terhelő adók nőttek. – Az üzenet az, hogy ha valaki szeretne dolgozni, akkor tud, és tőkét is tud felhalmozni. Viszont ha progresszív adórendszer jön létre és a nyugdíjakat megadóztatják, akkor ezek az ösztönzők mind el fognak tűnni. Megerősödne az adóelkerülés, úgy változna meg a rendszer, hogy a fenntartható gazdaságpolitika nemhogy sérülne, hanem össze is omlana – magyarázta Pásztor Szabolcs. A műsorról bővebben a Magyar Nemzet hasábjain olvashat.