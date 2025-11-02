Tizennegyedik havi nyugdíj kontra tiszás megszorítások – két világ küzdelme

A kormány és a Tisza Párt tervei között szakadéknyi különbség van. Orbán Viktor videóüzenetében megerősítette: a kabinet már dolgozik a 14. havi nyugdíj bevezetésén, miközben a tiszás szakértők a nyugdíjak csökkentését, a 13. havi és a Nők 40 program eltörlését sürgetik. Az Origo összefoglalta, mennyire másképp gondolkodik a kormány és kihívója az egyik legfontosabb társadalmi kérdésről.
A Tisza Párt megszorításokra készül
A nyugdíjrendszer most túl bőkezű, és ezt csökkenteni kéne”
– mondta Simonovits András, Magyar Péter nyugdíjszakértője az ATV-ben.
A Tisza Párt programírói és tanácsadói egyaránt a megszorítások irányába tolnák a rendszert. Petschnig Mária Zita szerint „igazságtalan” a 13. havi nyugdíj, Tarr Zoltán alelnök pedig úgy fogalmazott: „a jelenlegi rendszert nem feltétlenül kell fenntartani.”
A tiszás tervek szerint megszűnne a Nők 40 és a 13. havi nyugdíj, a magasabb juttatásokat pedig 10–20 százalékos különadóval sújtanák. Simonovits azt is kimondta, hogy megszüntetné a Nők 40-et.
„Előbb nyerjünk, aztán beszéljünk róla”
A tiszás szakértők nyíltan elismerik, hogy terveiket nem akarják a választás előtt részletezni.
Lehetne gondolkodni reformokon, de nem kell ezt a választás előtt részletezni. Először nyerjük meg a választást”
– mondta Simonovits az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A szakértő egy korábbi interjúban még azt is kijelentette, hogy „nyugdíjas utalvány helyett szír és ukrán migránsokat” kellene hozni, ami hatalmas felháborodást váltott ki. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint ezzel Simonovits és a Tisza Párt „valódi arcát” mutatta meg.
A kormány az idősek megbecsülésében hisz
Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó a Hír TV-nek úgy nyilatkozott:
A nyugdíjasokra költött pénz nem pazarlás.”
A szakértő szerint a kabinet döntései az idősek biztonságát és megbecsülését szolgálják. „Ha a 14. havi nyugdíjat is sikerül bevezetni, minden nyugdíjasunk 8,3 százalékos reálérték-növekedésben részesülhet” – hangsúlyozta. Hozzátette: a Tisza Párt adótervei azt jelentenék, hogy nem 12, hanem csupán 10 havi nyugdíjat fizetnének ki.
Mi két hónapot hozzáteszünk, ők kettőt elvennének”
– szögezte le a politikus.
Orbán Viktor: A baloldal elvenne, mi adunk
Orbán Viktor péntek reggeli bejegyzésében élesen bírálta a tiszás megszorítási terveket.
A ballibek szerint az a jó gazdaságpolitika, ami sok pénzt vesz el az emberektől, hogy aztán ők költsék el”
– fogalmazott a miniszterelnök.
Orbán Viktor szerint a kormány ezzel szemben abban hisz, hogy „minél több pénzt kell az emberek zsebében hagyni.” Ezért vezették be a családi adókedvezményeket, az adómentességeket és a 13. havi nyugdíjat – és ezért készül most a 14. havi bevezetésére is. A kormány célja világos: a nyugdíjasok megbecsülése és a biztonságuk garantálása, míg a Tisza Párt tervei a megszorítások, elvonások és a bizonytalanság irányába mutatnak.