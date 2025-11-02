Hírlevél

Fontos!

Orbán Viktor

Tizennegyedik havi nyugdíj kontra tiszás megszorítások – két világ küzdelme

49 perce
Olvasási idő: 6 perc
Orbán Viktor bejelentette: szövetséget kötött a Fidesz a nyugdíjasokkal. A Tisza Párt közben megszüntetné a 13. havit nyugdíjat, adóztatná a magasabb járandóságokat és elvenné a Nők 40 programot.
Orbán Viktorcsaládi adókedvezményTisza Párt14. havi nyugdíjnyugdíj

A kormány és a Tisza Párt tervei között szakadéknyi különbség van. Orbán Viktor videóüzenetében megerősítette: a kabinet már dolgozik a 14. havi nyugdíj bevezetésén, miközben a tiszás szakértők a nyugdíjak csökkentését, a 13. havi és a Nők 40 program eltörlését sürgetik. Az Origo összefoglalta, mennyire másképp gondolkodik a kormány és kihívója az egyik legfontosabb társadalmi kérdésről.

nyugdíj
Simonovits András, a Tisza Párt szakértője többször hangoztatta a nyugdíjak megkurtítását
Fotó: Beliczay László / MTI

A Tisza Párt megszorításokra készül

A nyugdíjrendszer most túl bőkezű, és ezt csökkenteni kéne” 

– mondta Simonovits András, Magyar Péter nyugdíjszakértője az ATV-ben.

A Tisza Párt programírói és tanácsadói egyaránt a megszorítások irányába tolnák a rendszert. Petschnig Mária Zita szerint „igazságtalan” a 13. havi nyugdíj, Tarr Zoltán alelnök pedig úgy fogalmazott: „a jelenlegi rendszert nem feltétlenül kell fenntartani.”
A tiszás tervek szerint megszűnne a Nők 40 és a 13. havi nyugdíj, a magasabb juttatásokat pedig 10–20 százalékos különadóval sújtanák. Simonovits azt is kimondta, hogy megszüntetné a Nők 40-et.

„Előbb nyerjünk, aztán beszéljünk róla”

A tiszás szakértők nyíltan elismerik, hogy terveiket nem akarják a választás előtt részletezni.

Lehetne gondolkodni reformokon, de nem kell ezt a választás előtt részletezni. Először nyerjük meg a választást” 

– mondta Simonovits az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A szakértő egy korábbi interjúban még azt is kijelentette, hogy „nyugdíjas utalvány helyett szír és ukrán migránsokat” kellene hozni, ami hatalmas felháborodást váltott ki. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint ezzel Simonovits és a Tisza Párt „valódi arcát” mutatta meg.

A kormány az idősek megbecsülésében hisz

Szalai Piroska miniszterelnöki főtanácsadó a Hír TV-nek úgy nyilatkozott:

A nyugdíjasokra költött pénz nem pazarlás.”

A szakértő szerint a kabinet döntései az idősek biztonságát és megbecsülését szolgálják. „Ha a 14. havi nyugdíjat is sikerül bevezetni, minden nyugdíjasunk 8,3 százalékos reálérték-növekedésben részesülhet” – hangsúlyozta. Hozzátette: a Tisza Párt adótervei azt jelentenék, hogy nem 12, hanem csupán 10 havi nyugdíjat fizetnének ki. 

Mi két hónapot hozzáteszünk, ők kettőt elvennének” 

– szögezte le a politikus.

Nyugdíj
A nyugdíjasokra költött pénz nem pazarlás – nyilatkozta a Fidesz politikusa
Forrás: Pinterest

Orbán Viktor: A baloldal elvenne, mi adunk

Orbán Viktor péntek reggeli bejegyzésében élesen bírálta a tiszás megszorítási terveket.

A ballibek szerint az a jó gazdaságpolitika, ami sok pénzt vesz el az emberektől, hogy aztán ők költsék el” 

– fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint a kormány ezzel szemben abban hisz, hogy „minél több pénzt kell az emberek zsebében hagyni.” Ezért vezették be a családi adókedvezményeket, az adómentességeket és a 13. havi nyugdíjat – és ezért készül most a 14. havi bevezetésére is. A kormány célja világos: a nyugdíjasok megbecsülése és a biztonságuk garantálása, míg a Tisza Párt tervei a megszorítások, elvonások és a bizonytalanság irányába mutatnak.

