Tizennegyedik havi nyugdíj kontra tiszás megszorítások – két világ küzdelme

A kormány és a Tisza Párt tervei között szakadéknyi különbség van. Orbán Viktor videóüzenetében megerősítette: a kabinet már dolgozik a 14. havi nyugdíj bevezetésén, miközben a tiszás szakértők a nyugdíjak csökkentését, a 13. havi és a Nők 40 program eltörlését sürgetik. Az Origo összefoglalta, mennyire másképp gondolkodik a kormány és kihívója az egyik legfontosabb társadalmi kérdésről.

Simonovits András, a Tisza Párt szakértője többször hangoztatta a nyugdíjak megkurtítását

Fotó: Beliczay László / MTI

A Tisza Párt megszorításokra készül

A nyugdíjrendszer most túl bőkezű, és ezt csökkenteni kéne”

– mondta Simonovits András, Magyar Péter nyugdíjszakértője az ATV-ben.

A Tisza Párt programírói és tanácsadói egyaránt a megszorítások irányába tolnák a rendszert. Petschnig Mária Zita szerint „igazságtalan” a 13. havi nyugdíj, Tarr Zoltán alelnök pedig úgy fogalmazott: „a jelenlegi rendszert nem feltétlenül kell fenntartani.”

A tiszás tervek szerint megszűnne a Nők 40 és a 13. havi nyugdíj, a magasabb juttatásokat pedig 10–20 százalékos különadóval sújtanák. Simonovits azt is kimondta, hogy megszüntetné a Nők 40-et.

„Előbb nyerjünk, aztán beszéljünk róla”

A tiszás szakértők nyíltan elismerik, hogy terveiket nem akarják a választás előtt részletezni.

Lehetne gondolkodni reformokon, de nem kell ezt a választás előtt részletezni. Először nyerjük meg a választást”

– mondta Simonovits az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. A szakértő egy korábbi interjúban még azt is kijelentette, hogy „nyugdíjas utalvány helyett szír és ukrán migránsokat” kellene hozni, ami hatalmas felháborodást váltott ki. Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója szerint ezzel Simonovits és a Tisza Párt „valódi arcát” mutatta meg.