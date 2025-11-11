Államtitkár: hamarosan érkezik a nyugdíjkiegészítés

Zsigó Róbert az M1 reggeli műsorának nyilatkozva elmondta, hogy a januári nyugdíjemelés óta magasabb lett az infláció, ezért novemberben a különbözetet nyugdíjkiegészítés formájában kapják meg az idősek.

Szerdától kezdik utalni a nyugdíjkiegészítést, amely az infláció miatt jár a nyugdíjasoknak. Zsigó Róbertnek, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkárának a bejelentése szerint a most esedékes nyugdíjkiegészítés az átlagnyugdíj esetében 47 200 forint pluszt jelent majd. Fotó: Hegedüs Róbert / MTI Fotószerkesztõség

A nyugdíjkiegészítés mintegy 2,3 millió embert érint, és átlagosan 47 200 forinttal növeli a novemberi nyugdíj összegét

A kiegészítést szerdától utalják és kézbesítik, decemberben pedig már az emelt összegű nyugdíj érkezik.

A 2010-es kormányváltáskor kötöttünk egy megállapodást az idősekkel: amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig a nyugdíjak vásárlóértéke nem csökkenhet”

- mondta az államtitkár.

A kiegészítés mintegy 2,3 millió embert érint, és átlagosan 47 200 forinttal növeli a novemberi nyugdíj összegét. Januártól újabb, 3,6 százalékos emelés következik, februárban pedig érkezik a 13. havi nyugdíj. A kormány hosszabb távon a 14. havi nyugdíj bevezetését is célul tűzte ki.

Zsigó Róbert kiemelte, hogy 2010 óta a nyugdíjak vásárlóértéke 25 százalékkal nőtt, a nyugdíjak összege pedig közel megduplázódott.

Minden eszközzel próbálunk segíteni az időseknek, hogy biztonságban, többek között anyagi biztonságban élhessenek”

- fogalmazott az államtitkár, ugyanakkor emlékeztetett arra is, hogy az idősek korábban 30 ezer forintos élelmiszerutalványt kaptak, amelyeket december 31-ig lehet felhasználni, és amelyeket eddig már több mint 43 milliárd forint értékben be is váltottak.

Zsigó Róbert beszélt a kormány által bevezetett árréskorlátozásról is, amelynek célja az élelmiszerek árának csökkentése. Március óta 846 termék ára csökkent átlagosan 20 százalékkal, de volt olyan termék, például a tejföl, a joghurt vagy a sertészsír, amely 50-60 százalékkal lett olcsóbb. December 1-jétől további 14 termékkel bővül a lista, köztük húsokkal, sajtokkal és zöldségekkel.

A politikus a Kossuth Rádióban arra is kitért, hogy az ellenzéki pártok megszüntetnék a rezsicsökkentést, a 13. havi nyugdíjat, sőt megadóztatnák a nyugdíjakat is.

Mi azon a véleményen vagyunk, hogy a nyugdíjat nem elvenni és csökkenteni, hanem odaadni és emelni kell”

- hangsúlyozta Zsigó Róbert, hozzátéve, hogy a jövő évi költségvetésben 7700 milliárd forintot különített el a kormány a nyugellátásokra és a nyugdíjszerű ellátásokra, ami, így a legnagyobb tétel a magyar államháztartásban.